Weinheim. (RNZ) Im Freizeitbad Miramar ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen, der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen hat. Mitarbeiter hatten zuvor im Gebäude Rauch und den Schein eines Feuers bemerkt und über einen Handdruckmelder die Brandmeldeanlage ausgelöst. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 3.30 Uhr alarmiert. Kräfte aus Lützelsachsen, Hohensachsen und der Kernstadt rückten aus.

Die Einsatzkräfte erkundeten das Bäder-Gebäude. Sie lokalisierten Rauch und Feuer im Technikbereich. "Aufgrund der Größe des Objekts wurden zwei Abschnitte gebildet, um den Einsatzablauf besser zu koordinieren und den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen", teilte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag in einer Meldung an die Medien mit. Die Brandschützer stellten die Wasserversorgung über den nahe gelegenen Waidsee sicher, parallel dazu rückten zwei Trupps von Atemschutzgeräteträgern mit einem Löschrohr in denjenigen Raum vor, in dem es brannte. Das Feuer habe sich rasch unter Kontrolle bringen lassen, teilt die Feuerwehr weiter mit.

Ein Hochdrucklüfter schob anschließend den Qualm hinaus ins Freie. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst nur zur Absicherung der eingesetzten Feuerwehrkräfte diente. Diese machten sich um 4.30 Uhr an den Abbau der eingesetzten oder vorgehaltenen Gerätschaften. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle.

Laut Feuerwehr ist die Brandursache bislang unklar. Es wird auf die üblichen polizeilichen Ermittlungen verwiesen.