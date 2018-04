Am 12. März war das Gesundheitsamt in der Unterkunft in der Viernheimer Straße 64. F.: Dorn

Weinheim. (keke) Die Stadt hat ihr Versprechen schneller als erwartet eingelöst: Die achtköpfige Familie, die seit November 2017 in der städtischen Notunterkunft für Obdachlose in der Viernheimer Straße einquartiert ist, hat ein neues Zuhause in der Innenstadt gefunden. Beim Ordnungsamt habe sich nach vielen vergeblichen Aufrufen doch noch ein Vermieter mit einem adäquaten Quartier für das deutsch-kroatische Ehepaar und deren sechs Kinder gemeldet, teilte die Verwaltung gestern mit.

Wegen des massiven Schimmelbefalls in den Wohn- und Schlafräumen der Familie in der Notunterkunft war zuletzt das Gesundheitsamt eingeschaltet worden. Auch deren Vertreter hatten "aus gesundheitlichen Gründen" zur Umsiedlung geraten. Allerdings ohne zeitliche Vorgaben zu machen. Der Umzug der Familie soll bereits am Freitag stattfinden.

Damit beginnt auch die Entmietung des an der Viernheimer Straße gelegenen Hauses, sagte OB Heiner Bernhard. "Bis spätestens Ende des Jahres", wenn weitere Gebäude der kommunalen Anschlussunterbringung beziehbar sind, soll die noch bewohnte Notunterkunft komplett leer geräumt werden.