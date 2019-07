Weinheim. (pol/van) Eine 79-jährige Fahrerin eines VW-Polo ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr am Autobahnkreuz Weinheim falsch auf die A5 in Richtung Karlsruhe abgebogen. Das berichtet die Polizei.

Nur wenige Meter weiter kam es zu einem Unfall mit drei weiteren Fahrzeugen. Die 79-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Landung eines Rettungshubschraubers war die A5 bis 9.05 Uhr voll gesperrt. Danach wurde der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben.

Die mittlere und die linke Fahrspur sind derzeit noch gesperrt. Hinter der Unfallstelle hat sich ein Stau von etwa fünf Kilometern gebildet.