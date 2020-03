Weinheim. (web) Wie gehen die Vertreter der Katholischen Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg mit der aktuellen Lage um? Die RNZ befragte Pfarrer Joachim Dauer, Leiter der Seelsorgeeinheit.

> Seelsorge bleibt erhalten: Alle Seelsorger sind weiter per Telefon oder E-Mail erreichbar. Die Kirchen bleiben für den privaten Besuch geöffnet, zu den üblichen Zeiten. Die Glocken läuten am Morgen, Mittag und Abend und am Wochenende– "auch zu den Zeiten, zu denen wir uns zum Gottesdienst versammelt hätten". Infos gibt es im Netz unter www.se-wh.de und in den die Schaukästen der Kirchen.

> Wo Seelsorge bitter nötig ist: Ältere und kranke Menschen zu Hause und in Pflegeeinrichtungen leiden unter dem aktuellen Besuchsverbot, so Pfarrer Dauer. "Selbst telefonische Kontakte können da schwierig sein." Menschen in Quarantäne würden eine totale Veränderung ihres Lebens erleiden. "Viele tun sich schwer mit der Verpflichtung, Abstand zu halten."

> Der Appell der Katholiken: "Wir halten zusammen auch auf Abstand!", formuliert Dauer. In der augenblicklichen Situation sollten sich Christen als "mit Abstand" vorbildlich im Einhalten der Regeln, in der Hilfsbereitschaft und Solidarität, im Glauben an die Zukunft erweisen. "Wir sind mitten in der Fastenzeit und müssen jetzt unfreiwillig auf vieles verzichten. Aber es wird auf jeden Fall Ostern werden", so der Geistliche.

> Die Gottesdienste: Neben Gottesdienstübertragungen im Fernsehen kommt eine Übertragung aus dem Freiburger Münster jeden Abend um 18.30 Uhr sowie sonntags um 10 Uhr (mit Erzbischof Stephan Burger), zu sehen unter www.ebfr.de/livestream. Jeden Tag überträgt Radio Vatikan unter www.vaticannews.va.de um 7 Uhr die Heilige Messe von Papst Franziskus, mit deutscher Übersetzung.