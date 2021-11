Weinheim. (web) Die Gemengelage ist kompliziert: Angesichts des anziehenden Ausbaus von Betreuungsangeboten für Kinder sind Erzieherinnen und Erzieher rar geworden. Dies kann dazu führen, dass es eng wird im Personalplan, gerade wenn Kräfte ausfallen. Der Herbst ist für solche Situationen prädestiniert. Zumal zur üblichen Erkältungswelle der heftige Anstieg der Coronafallzahlen hinzukommt. Dennoch werden aus Weinheim derzeit keine Krankenstände gemeldet, die für diese Jahreszeit ungewöhnlich hoch wären: In diesem Punkt sind sich die Leiterin des Amtes für Bildung und Sport, Carmen Harmand, und der Gesamtelternbeirat (GEB) Kita, Krippe, Hort und Grundschulbetreuung einig.

> Das sagt die Stadt: "Aktuell steigt der Krankenstand an, wie jedes Jahr aufgrund der Jahreszeit", erklärt Harmand. Ob die Ausfälle höher sind als in den letzten Jahren, könne die Stadt – die ja bei Weitem nicht die einzige Einrichtungsträgerin in Weinheim ist – nicht sagen: "Hierzu führen wir keine Statistik. Was wir feststellen, sind kurzzeitige Krankmeldungen, weil die Beschäftigten Termine für Booster-Impfungen haben." Immerhin gehörte das pädagogische Personal zu denjenigen Berufsgruppen, die im ersten Halbjahr 2021 relativ früh in die Impfzentren durften – sodass jetzt der Booster ansteht.

Allgemein gilt: Wenn es Ausfälle gibt, greifen verschiedene Maßnahmen. Harmand nennt einige davon: "Wie in der Vergangenheit übernimmt gesundes Personal Vertretungsdienste und leistet Mehrarbeit – auch in anderen Einrichtungen." Eltern würden gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen oder früher abzuholen, falls das möglich ist: "Die Aufsichtspflicht muss natürlich gewährleistet sein. Gelingt dies nicht mehr, werden Betreuungszeiten verkürzt", so die Amtsleiterin. Aktuell sei dies zum Beispiel in der Kita Mäusenest in Hohensachsen der Fall, die vom heutigen Mittwoch an temporär nur noch bis 16 Uhr offen hat. Normalerweise wird dort maximal bis 17 Uhr betreut. "In der Grundschulbetreuung versuchen wir weiter, zumindest die Klassenstufen getrennt zu betreuen", erklärt Harmand.

Was den "Erzieherinnen-Mangel" betrifft, stehe Weinheim noch gut da, so Pressesprecher Roland Kern. Dank der Helen-Keller-Berufsschule habe man die Jobeinsteiger direkt vor der Haustür.

> Das sagt die Elternvertretung: Laut GEB ist die Personalsituation von Kita zu Kita verschieden. Die Elternvertretung bestätigt, dass krankheitsbedingte Ausfälle in einigen Einrichtungen gut kompensiert werden. Dort würden die Eltern in pandemiefreien Zeiten nur selten gebeten, ihre Kinder daheim zu betreuen. "Das heißt aber auch, dass die Mitarbeitenden bei Krankheit der Kollegen die Mehrarbeit auffangen", ist man sich über die Arbeitsbelastung des Personals im Klaren. In anderen Einrichtungen sei die Lage weniger erfreulich. Erkenntnissen des GEB zufolge ist zum Beispiel die Kita Bürgerpark in der nördlichen Innenstadt unterbesetzt, ebenso der Evangelische Kindergarten Regenbogenland im selben Stadtbezirk. Man bemühe sich jeweils um neues Personal, "zum Teil wird hierbei auch der Elternbeirat involviert, andernorts bleibt ihm nur die Funktion eines Fördervereins".

Personalmangel in der Erkältungszeit, aber auch bedingt durch die Belastungen der letzten anderthalb Pandemie-Jahre, führe rasch zu einer angespannten Situation. Zu verkürzten Öffnungszeiten komme es zum Teil tageweise, zum Teil über einen längeren Zeitraum hinweg. Betroffen seien dann vor allem Kinder, die eigentlich einen Ganztagesplatz haben. Manchmal leide dann auch die Umsetzung des Bildungs- und Orientierungsplans.

"Noch sind viele Eltern im Homeoffice oder haben spontan die Möglichkeit dazu", so der GEB weiter. Zusätzlich habe die Pandemie das Elternnetzwerk gestärkt, sodass man einander helfe. Dass bei den Arbeitgebern ein großes Umdenken stattfindet, sei jedoch nicht zu beobachten. Eher seien die Eltern kreativer geworden und nicht mehr so schnell aus der Ruhe zu bringen.