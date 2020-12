Weinheim. (web) Mitten in der Pandemie hatte wohl kein Stadtrat mit guten Nachrichten zur Haushaltslage gerechnet. Und zu Beginn der Ratssitzung am Mittwoch hatten es die Fraktionen und Einzelstadträte schwarz auf Weis: Nach derzeitigen Berechnungen wird das "Unternehmen" Weinheim im Jahr 2021 ein Minus in Höhe von 14,3 Millionen Euro generieren. Das sagten OB Manuel Just und Kämmerer Jörg Soballa, als sie den Haushaltsplanentwurf in den Gemeinderat einbrachten.

Es war die "Stunde der Verwaltung". Just und Soballa stellten die Zahlen vor, einer ihrer Mitarbeiter teilte danach den 556 Seiten zählenden Entwurf an die Gremiumsmitglieder und die Pressevertreter aus. Erstere haben am 16. Dezember die Gelegenheit, das Zahlenwerk Seite für Seite mit der Verwaltung durchzuarbeiten – sofern sie dem Hauptausschuss angehören. Die Haushaltsanträge aus den Fraktionen werden am 3. Februar im Gemeinderat abgearbeitet, am 24. Februar folgen dort die "Stunde der Fraktionen" und die Entscheidung.

Trotz des hohen Fehlbetrags will Just auf Steuererhöhungen verzichten. Er wies aber darauf hin, dass schon in den Vorjahren absehbar gewesen sei, dass die Steuereinnahmen nicht im selben Ausmaß weitersprudeln wie die Ausgaben der Kommune zunehmen. Nun ist es soweit – pandemie-bedingt. Es seien ernsthafte Konsolidierungsbemühungen nötig, man müsse sich Gedanken machen, wo Weinheim sparen kann und will, wuchtete er rhetorisch den Ball ins Feld der Fraktionen. Denn es ist wohl kaum abzustreiten, dass es ohne Rücklagen und Erlöse aus Grundstücksverkäufen zappenduster aussähe.