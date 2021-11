Weinheim-Sulzbach. (RNZ) In einem denkmalgeschützten Umfeld inmitten des Ortsteils Sulzbach wohnen – das ermöglicht der DRK-Kreisverband Mannheim mit seiner bereits siebten Betreuten Wohnanlage. "In der ,Alten Schule’ in Sulzbach ist es uns gelungen, ein ganz besonderes Ambiente und eine stimmige Verbindung zwischen dem denkmalgeschützten Altbau und dem angeschlossenen Neubau zu schaffen", wird Christiane Springer, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Mannheim, in einer Pressemitteilung zitiert.

Gemeinsam mit Günter Schaab, dem Ansprechpartner vor Ort, hat sie in den vergangenen Tagen die Gemeinschaftsflächen dekoriert und die ersten Bewohner willkommengeheißen. "Uns ist es einfach wichtig, dass sich die Bewohner vom ersten Tag an wohlfühlen", so Springer weiter. Die Wohnanlage beinhaltet 20 barrierefreie Wohneinheiten, die vermietet werden. Hiervon befinden sich zwölf Einheiten im ehemaligen Schulgebäude, acht weitere sind im neuen Flachdachgebäude. Abstell- beziehungsweise Kellerräume befinden sich für alle Wohnungen im unterkellerten Bestandsbau. Es gibt einen Personenaufzug, Gemeinschaftsräume und eine Terrasse. Die Betreuung über das Rote Kreuz bietet eine 24-Stunden-Notrufbereitschaft und eine Erstversorgung im Notfall. Werktags stehen Ansprechpartner für alle Sorgen, Nöte und Fragen zur Verfügung. Das DRK hilft zum Beispiel bei Behördenangelegenheiten, gestaltet das Gemeinschaftsleben und unterstützt in Alltagsangelegenheiten. Schaab betont: "In unserer Wohnanlage kann man sein Leben selbstständig führen. Auf Wunsch stellen wir weitere Dienstleistungen zur Verfügung. Auch die Teilnahme an den Aktivitäten und Begegnungsveranstaltungen steht jedem frei."

Info: Interessenten können unter der Telefonnummer 06201/ 7 10 82 46 oder per E-Mail an Haus-Sulzbach@DRK-Mannheim.de einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Mehr Informationen findet man unter www.DRK-Betreutes-Wohnen.de.