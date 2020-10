Weinheim. (keke) Die Corona-Pandemie bringt auch in der Zweiburgenstadt Unternehmen, Handel und Gastronomie in Existenznöte. "Zu einem zweiten Lockdown darf es auf keinen Fall kommen." Daran lässt Roland Müller, seit gut einem Jahr Vorsitzender des 1884 gegründeten Weinheimer Gewerbevereins, keine Zweifel aufkommen. Vor allem angesichts steigender Infektionszahlen gelte es aus Sicht der 60 Mitgliedsbetriebe, das Wirtschaftsleben zu schützen, zu erhalten und in eine hoffentlich rosigere Zukunft zu führen. "Zusammenhalt und Solidarität in schwierigen Zeiten" laute das Gebot der Stunde, wie Müller vergangene Woche im Verlauf der sage und schreibe zehn Minuten dauernden Mitgliederversammlung verdeutlichte.

Auch Müllers Getränkehandel verzeichnet erhebliche finanzielle Einbußen. Ursache sind hundertprozentige Ausfälle, die öffentliche Veranstaltungen wie die Altstadt-Kerwe ebenso betreffen wie Vereinsevents, Hochzeiten und private Jubiläumsfeierlichkeiten. Daneben hat Covid-19 in den vergangenen Monaten auch zahlreiche Aktivitäten des Gewerbevereins ausgebremst. Und auch mittelfristig gesehen ist wenig Licht am Horizont auszumachen, so Müller.

Schon jetzt steht fest, dass die in Zusammenarbeit mit der Firma "mh3" für Ende Mai 2021 auf dem Stadthallen-Gelände geplante Gewerbeschau coronabedingt nicht stattfindet. Die Messe soll nun vom 25. bis 27. März 2022 über die Bühne gehen. Darüber hinaus sehen die "schon weit gediehenen Planungen" vor, auch in der angrenzenden Nordstadt ansässige Betriebe wie Amend, Prier und Butsch mit einem "Ausstellungs-Bähnle" anzubinden und in die Aktivitäten einzubeziehen.

Ausfallen mussten auch eine für März angesetzte Weinprobe sowie die eigentlich vorgesehene Begehung einzelner Gewerbegebiete. Dies sollte "Nähe der Gewerbetreibenden untereinander" schaffen. Zu sechs Vorstandstreffen gesellten sich Treffen mit OB Manuel Just, Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann sowie mit Vertretern der Vereinigung Weinheimer Unternehmer (VWU).

"Abgehakt" werden konnte die Aktualisierung der Mitgliederdatei. Die Anschaffung eines Vereinsprogramms sowie die Einführung eines mittlerweile zwei Mal erschienenen elektronischen "Newsletters" waren weitere Vorhaben, die "angepackt und erledigt" wurden.

Ein Dankeschön Müllers galt VWU-Vorstand Bertram Trauth: Die VWU hatte 2019 die Hälfte der rund 9000 Euro an Kosten für die Kampagne "Zukunft Weinheim – Fakten bitte!" übernommen. Dabei wurden Daten aufbereitet und die Werbetrommel für die Ausweisung weiterer Gewerbegebiete gerührt. Der Veröffentlichungszeitpunkt im unmittelbaren Vorfeld der endgültigen politischen Entscheidung um eine Ausweisung der Hinteren Mult war da wohl kein Zufall.

Trotz der Unterstützung der VWU wies die Vereinsbilanz am Ende des Geschäftsjahres rote Zahlen in Höhe von 10.558 Euro aus. "Die aber durch Rücklagen gedeckt sind", so Schatzmeister Volker Szallies. Ohne Sponsoren werde man derartige Projekte allerdings nicht mehr stemmen können. Dennoch lautet für den Gewerbeverein wie dessen Mitglieder weiter die Maxime: "Wer seine Qualität unter Beweis stellen und Menschen erreichen will, muss investieren." Dies gelte gerade in den Zeiten von Corona. In diesem Sinne sei auch eine noch engere Verzahnung mit dem Verein "Lebendiges Weinheim" und der VWU das Gebot der Stunde.

Kassenrevisor Gerhard Kogel bescheinigte dem Schatzmeister eine korrekte Kassenführung und empfahl die einstimmig erfolgte Entlastung der Vorstandschaft. Dann war die Zusammenkunft auch schon wieder zu Ende.