Von Philipp Weber

Weinheim. Die "Höhe 304", so heißt ein Denkmal, benannt nach der schwer umkämpften Höhenlinie bei der Schlacht um Verdun, etwa auf halbem Wege zwischen Windeck und Wachenburg. Sonderlich "spektakulär" ist es nicht: ein Sockel, eine Mauer, zwei Tafeln. Das ist alles. Nach Angaben der Stadt Weinheim wurde das Denkmal am Aussichtspunkt 1937 errichtet und eingeweiht. Es sollte Soldaten aus dem Badischen Infanterie-Regiment 469 ehren, die im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen waren. Auf einer der beiden Tafeln war indes bis vor einigen Jahren ein Schriftzug zu sehen, der viele heutige Leser erschüttert zurücklässt: "Euch, den Müttern und Frauen, die Ihr das Liebste geopfert für Deutschlands Ehre und Freiheit, sei unser innigster Dank." Die Originaltafel lagert indes längst im Stadtarchiv. Sie wurde, wohl aus Vandalismus, vor Jahren abgerissen. Man fand sie im Wald. Soweit und in aller Kürze die Vorgeschichte.

Doch seit dem Jahreswechsel gibt es wieder Diskussionen um das Denkmal: Auf dem der Berg zugewandten Seite prangte kurzzeitig ein neues Schild, versehen mit dem inhaltlich identischen Schriftzug in Fraktur: Es ist indes aus schwarzem Stein, womit die Kopie nicht in die Epoche des Originals passt. Stadtrat Carsten Labudda (Die Linke) machte Verwaltung und Medien darauf aufmerksam. Er sei "irritiert", der Text entspreche nach seinem Dafürhalten nicht der Wahrheit – weder in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, aber auch nicht auf die Kriege 1870/71 und 1939-1945. Inzwischen ist diese Seite des Denkmals wieder "nackt". Das baugeschichtlich wie inhaltlich strittige Schild ist entfernt worden.

Die Stadt habe die privaten Initiatoren der Denkmalsrenovierung – Staatsgelder flossen nicht – ausfindig gemacht und sich mit ihnen verständigt, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Nun werde ermittelt, welches Schild in welcher Art angemessen ist. Mittelfristig solle das Denkmal also "vervollständigt" werden, es werde aber eine zusätzliche Erklärtafel geben, die eine historische Einordnung enthält, so ein Rathaussprecher. Hierbei sehe die Stadt eine Analogie zu dem umstrittenen "Kriegerdenkmal" an der Bahnhofstraße, das ebenfalls nicht beseitigt, aber in seinen historischen Kontext eingeordnet wurde.

Volker Schütze ist Geschäftsführer des in Karlsruhe ansässigen Bezirksverbands vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er betont, dass zumindest die Geschäftsführung in Karlsruhe nichts mit der Erneuerung des Denkmals zu tun habe. Sein Verband engagiere sich schließlich – der Name sagt es schon – für Kriegsgräber, nicht -denkmäler. "Ich kann auch nichts zu dem Denkmal oberhalb von Weinheim sagen, da ich die genauen Hintergründe nicht kenne", sagt er im Gespräch.

Nach RNZ-Informationen spricht vieles dafür, dass weder der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, noch Reservistenkameradschaften die "heimliche" Erneuerung des Denkmals initiierten. Offenbar zahlte eine Privatperson das Schild.

Rein "baulich" gesehen ist Volker Schütze also nicht für das Denkmal verantwortlich. "Aber das Mahnen und das Erinnern sind Themen, mit denen auch wir befasst sind", erklärt er, warum er durchaus eine Meinung zu Bauten wie diesem vertritt. So hält er das Vorgehen der Stadt für richtig: Aus seiner Sicht wäre es falsch, Denkmäler wie dieses im Nachhinein zu verändern oder zu entfernen – auch wenn die Auseinandersetzung mit ihnen schmerzt. "Wenn man heute an dieses Denkmal kommt und vor so einem Text steht, kann man nur den Kopf schütteln", sagt er. Die Zeilen über die "geopferten" Soldaten seien kriegsverherrlichend. Außerdem sei zu vermuten, dass es sich bei dem 1937 errichteten Denkmal um einen NS-Propagandabau handelt.

Er plädiere in halbwegs vergleichbaren Fällen aber stets dafür, Denkmäler in ihrer ursprünglichen Verfassung zu belassen – aber mit einer erklärenden Tafel oder Stele zu versehen. "Dadurch, dass man das Denkmal entfernt, ist das Gedankengut, das dahinter stand, nicht ausgelöscht", argumentiert er. Noch schmerzhafter sei eine Debatte in Karlsruhe gewesen: Hier ging es um ein 1964 errichtetes Denkmal, das frühere Wehrmachtsoldaten ihren im Zweiten Weltkrieg gefallenen Kameraden gewidmet hatten. Jahrzehnte später kam Kritik auf an dem "düsteren Zeugnis der Nachkriegsgeschichte": Das Denkmal erinnert an eine Infanteriedivision, die nachweislich in Kriegsverbrechen verwickelt war. Bauten wie diese seien trotzdem "steinerne Zeugen der Vergangenheit" – die zur Diskussion und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte anregen.