Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Mit einer Länge von gut 1300 Metern entlang der Spree ist die aus über 100 Beton-Mauerteilen zusammengesetzte East Side Gallery die größte Freiluft-Galerie weltweit. Mehr als 100 Künstler haben sich auf den Original-Teilstücken der ehemaligen Ost-West-Grenze verewigt. Mit ihren acht Metern Länge ist die am Samstag entstandene Panoramawand von 32 inklusiven Künstlern aus der Kreativgruppe der Behindertenhilfe des Lützelsachsener Pilgerhauses sowie einem Dutzend mitmalender Gäste zwar nicht ganz so lang, aber trotzdem ein "Hingucker".

Obwohl von dem aus El Salvador stammenden Maler Esael Araujo Funes unter dem Motto "Form und Farbe" als ganzheitliches Gemeinschaftswerk konzipiert, strahlt jedes einzelne Bild in seiner faszinierenden Vielfalt eine eigene Identität aus und zeigt die jeweilige Handschrift des einzelnen Künstlers. Erst im Zusammenspiel aller aber ergeben die unterschiedlich fragmentierten Bilder, einem Puzzle gleich, ein Ganzes.

Dass die Idee, das eigene Bild Bestandteil eines Gesamtkunstwerks werden zu lassen, die Pilgerhaus-Malkolonie zunächst "etwas verwirrt" hatte, verhehlte Vorstand Uwe Gerbich-Demmer im Rahmen der Vernissage nicht. Schon der griechische Philosoph Heraklit lehrte, dass sich alles in einem ewigen Prozess des Wandels befinde, sich verändere und in Bewegung sei, zitierte Gerbich-Demmer.

Auch Menschen im Allgemeinen stellten etwas Besonderes dar und veränderten sich immer wieder. Bei Menschen mit einer Einschränkung sei dies nicht anders. Hier aber ist das Verständlich-Machen über Sprache nicht immer einfach und nicht immer die mögliche Ausdrucksform. Für diese Menschen kommt dem Malen als Ausdrucksform und als eine andere Form der Kommunikation besondere Bedeutung zu. Die vor vielen Jahren von Hans-Joachim Klimisch, Gerd Cuny, dem Evangelischen Gemeinde-Bauverein und der Initiative "Kunst und Diakonie" ins Leben gerufenen Kunstaktionstage trügen dazu bei, gesellschaftliche Barrieren aufzuzeigen, welche die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erschweren, so Gerbich-Demmer: "Vor allem aber helfen sie mit, diese abzubauen."

Dreieck, Quadrat und Kreis habe er als Grundform und verbindendes Element vorgegeben, so Esael Araujo Funes, denn: "Alles auf der Welt spiegelt sich in diesen geometrischen Formen." Sowohl in der Arbeit mit behinderten wie nicht behinderten Menschen sei es wichtig, aus dem Individuum Gemeinschaft zu schaffen und im Kollektiv den Anderen zu respektieren.

Die "Herausforderung" und das Ergebnis der mehrstündigen Kollektivarbeit kommentierte der Leiter des mittlerweile 22. Kunstaktionstages, Hans-Jochen Hüchting. Wirklichkeit und Fantasie seien ineinandergeflossen und hätten sich einander in bemerkenswerter Weise gegenseitig befruchtet. Auch deshalb, weil "Realität ohne Fantasie nicht existieren kann".

Entscheidend aber zeige sich der Erfolg des Vorhabens an einem von Fröhlichkeit, Begeisterung und Kreativität geprägten Tag. "Alle haben gemeinsam geschafft und dabei gelernt, dass man zusammen mehr erreichen kann", so Hüchting. Auf diese Weise konnten auch anfängliche "Beschwerden" rasch aus der Welt geschafft werden: "Da kommt jemand und malt einfach in mein Bild hinein. So was geht doch eigentlich gar nicht." Dass dies doch geht und sogar zum eigenen Vorteil gereichen kann, sahen die Beschwerdeführer schließlich ein.

Und auch das von einem der Künstler monierte "Problemchen", dass der "Knochen", das fehlende "Skelett" als verbin-dende Element des Ganzen fehlt, wurde zu aller Zufriedenheit gelöst. Ein besonderer Dank Hüchtings für die fortwährende finanzielle und ideelle Unterstützung durch den Weinheimer Lions Club galt stellvertretend dessen Mitglied Volker Langbein.