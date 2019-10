Von Günther Grosch

Weinheim. Es kommt Bewegung in die Causa "Gewerbeentwicklung". Gut elf Jahre nach Aufstellung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Bergstraße/Langmaasweg hat Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann den ersten Spatenstich angekündigt. Die symbolische Aktion soll am Montag, 2. Dezember, 9 Uhr, stattfinden, sagte er im Verlauf des jüngsten Mittagstreffs von Wirtschaft und Verwaltung.

Der Netzwerktreff - es war der 119. seiner Art - fand am Freitag in den Räumen der Firma Lohrer in der Thaddenstraße statt. Das Unternehmen ist Spezialist für Alarm- und Sicherheitstechnik. Passend zum Ort des Geschehens servierte Stuhrmann den Teilnehmern mit seiner Ankündigung das erste Schlüsselerlebnis.

Bevor es losgeht, wird Stuhrmann das Vermarktungskonzept für das Gewerbegebiet am Mittwoch, 6. November, im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) vorstellen. Dabei richtet sich der Blick auf die Verkaufspreise für Grundstücke, die Ansiedlungskriterien, die Zahl Arbeitsplätze pro Gewerbefläche und die erwarteten Steuereinnahmen. Die abschließende Abstimmung im Gemeinderat ist für Mittwoch, 13. November, geplant.

Das zu bebauende Gelände an der B 3 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptfriedhof umfasst auf rund 49.000 Quadratmetern unter anderem 31 städtische Grundstücke. Als bevorzugte Zielgruppen nannte Stuhrmann Weinheimer Unternehmen mit Expansionsbedarf, aber auch Firmen aus der Region: etwa Handwerksbetriebe und Dienstleister. Die Erschließung des Gebiets soll bis zum Frühjahr 2021 beendet sein. Schon jetzt lägen der Verwaltung zahlreiche Anfragen vor, so Stuhrmann.

Heiko Lohrer. Foto: Kreutzer

Als Serviceangebot für kleine und mittlere Unternehmen in der Region, die internationale Fachkräfte gewinnen und integrieren wollen, verwies Stuhrmann auf das "Welcome Center Rhein-Neckar". Dieses verfügt über drei Standorte in der Region. Seine Träger sind die Stadt Mannheim, die Heidelberger Dienste sowie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Stabsstelle Wirtschaftsförderung.

"Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis": Geschäftsführer Heiko Lohrer (48) und Firmengründer Helmut Lohrer (77) stellten den 80 Treff-Teilnehmern ihr 1972 gegründetes, 45 Mitarbeiter zählendes Unternehmen vor. Dieses sei auf dem Weg vom Familienbetrieb zum Technologieunternehmen. "Wir gehörten zu den Ersten, die verstärkt in das Segment ,Elektronische Schließsysteme' investierten", so Heiko Lohrer. Angefangen hatte Firmengründer Helmut mit Alarmanlagen, zehn Jahre später kam der Bereich "Mechanische Sicherheitstechnik" hinzu.

Heute liege die Zukunft in der Informationstechnologie, so der Leiter des nach eigenen Angaben größten Komplettanbieters in Sachen Sicherheit im Rhein-Neckar-Raum. Es gehe um Netzwerk-Videotechnik-Systeme und Zutrittskontrolle, Teleservice und Online-Support weltweit sowie Funk-Gefahrenmeldeanlagen und Smart Home Security. Als einen der "Meilensteine in der Unternehmensgeschichte" bezeichnet Lohrer den Einbau von 17.000 Schließzylindern für die MVV Energie.

Weil es das Berufsbild des "Sicherheitstechnikers" nicht gibt, hat sich Lohrer daran gewöhnt, Teams mit verschiedenen Spezialisten zusammenzustellen: "Der Erfolg der Firma beruht auf der langjährigen Arbeit überaus erfahrener Leute und gutem Klima im Team."

Info: Der nächste Mittagstreff findet am Freitag, 29. November, 12 Uhr, in der Volkshochschule, Luisenstr. 1, statt.