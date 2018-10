Von Günther Grosch

Weinheim. "Lasst die ,Soziale Vielfalt’ nicht untergehen": Es waren eine Bitte und ein beschwörender Appell zugleich, den Heinz Schröder bei seiner Verabschiedung als langjähriger Leiter der mehr als 60 Einrichtungen, Organisationen und Selbsthilfegruppen umfassenden Gemeinschaft der "Sozialen Vielfalt" an seine Nachfolger richtete. An die Stelle, die er als Netzwerker vor mehr als 13 Jahre mit Herzblut aufgebaut und anschließend aufopferungsvoll gemanagt hatte, trat mit Peter Scheiber, Bettina Trilsbach, Diane Lautenbach-Hechler und Christine Münch jetzt ein vierköpfiger "Sprecherkreis".

"Das, was du in diesen Jahren allein geleistet hast, schaffen wir nur zu Viert", galt das Lob des Quartetts dem Leiter der Suchtberatungsstelle Weinheim. Denn auch die Suchtberatung ist ein Kind von Schröder. 2019 feiert die in der Zeppelinstraße angesiedelte Suchtberatungsstelle ihren 40. Geburtstag.

Aus Anlass des 25. Gründungsjubiläums der Suchtberatungsstelle hatte er seinerzeit alle sozialen Einrichtungen eingeladen. "Ich wollte mehr über ihre Arbeit erfahren", zeichnete Schröder die Entstehungsgeschichte der ,Sozialen Vielfalt’ noch einmal nach. "Wir arbeiten mit so vielen Einrichtungen zusammen, von denen wir gar nicht wissen, was sie genau machen", so Schröder damals.

Diese Kräfte gelte es zu bündeln und vor allem die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was es in Weinheim auf diesem Gebiet alles gibt und wohin man sich im Bedarfsfalle wenden kann. Denn: "Die Leute fragten uns in der Suchtberatung immer wieder Dinge, die mit uns gar nichts zu tun haben".

Am 1. Oktober 2005 trat man als "loser Zusammenschluss" erstmals gebündelt in die Öffentlichkeit. Schröder: "Trotz strömenden Regens war es die allerschönste Veranstaltung, weil sich auf Anhieb gut drei Dutzend Einrichtungen präsentierten". Aktuell sind es über 60 Institutionen und Selbsthilfegruppen, die sich zusätzlich in einer mittlerweile in der fünften Auflage erschienenen Broschüre mit ihren Hilfsangeboten und Adressen anbieten. Auch diese Broschüre geht auf Schröders Initiative und sein unermüdliches "Klinkenputzen" und Betteln um finanzielle Unterstützung zurück.

Die Seiten der ersten Auflage hatte Schröder noch selbst kopiert und mit Unterstützung der damaligen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Elisabeth Bammert, zusammengeheftet. Dass ihn die Zusammenstellung der Broschüre und das "Jagen nach den Seiten" oft schlaflose Nächte kostete, verhehlte Schröder gleichfalls nicht: "Es waren immer wieder welche dabei, die sich nicht an die vereinbarten Abgabetermine hielten."

Der Grundgedanke der "Sozialen Vielfalt" ist über all die Jahre bis heute gleich geblieben, so der 77-Jährige: "Dass sich alle sozialen Einrichtungen kennen und sich gegenseitig weiterempfehlen können". Für ihn sei es immer wieder schön zu sehen, was Weinheim in seiner sozialen Vielfalt zu bieten habe. Trotz aller Schwierigkeiten wolle er diese 13 Jahre dennoch nicht missen.

"Auch die Stadt sagt Danke", so der städtische Pressesprecher Roland Kern: "Heinz Schröder wäre für jede Stadt ein absoluter Glücksfall." Eine Broschüre, welche die "Soziale Vielfalt" einer Kommune derart gebündelt aufzeigt, gebe es nirgendwo anders, so Kern. Während seiner Amtszeit sei Alt-OB Heiner Bernhard deshalb bei "Auswärtsterminen" mit der Broschüre stets voller Stolz "hausieren" gegangen: "Und er hat dafür viel Lob geerntet."

Nicht zuletzt stehe der Name von Heinz Schröder für dessen soziale Ader und Energie, für Hilfe, Mitmenschlichkeit und Vertrauen, so Kern mit Verweis auf die Laudatio, die Heiner Bernhard anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Schröder gehalten hatte. Vieles wäre ohne Schröders Basisarbeit und "soziale Dynamik" nicht umsetzbar gewesen.

"Pralinen anstatt Blumen" als Dankeschön überreichte der Sprecherkreis. Im Wissen darum, dass Schröder nach eigenem Bekunden "zwar einen sozialen, aber keinen grünen Daumen, dafür aber einen schokoladigen Gaumen" hat.