Von Günther Grosch

Weinheim. Ist Adalbert Knapp ein Revoluzzer? Zweifelsohne hat der langjährige Leiter der Volkshochschule Badische Bergstraße diese Einrichtung in seiner Ägide ebenso revolutioniert wie er in den darauf folgenden acht Jahren als Vorsitzender der Bürgerstiftung Weinheim frischen Wind brachte.

"Knapps Lebenswerk ist noch lange nicht vollendet", verdeutlichte der Vorsitzende des Stiftungsrats, Johannes Pförtner, bei der Verabschiedung des 77-Jährigen am Wochenende auf dem Alten Friedhof. Statt sich zurückzulehnen, wendet sich "der Mann mit dem Hut" einer neuen Herausforderung zu: Nach einem Studium an der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg steht er den Weinheimern künftig als "systemischer Coach" zur Seite.

Er initiierte viele Projekte – Alter Friedhof war Herzenssache

Dass Knapp ausgerechnet den Alten Friedhof als Ort für seine Verabschiedung wählte, hat seinen Grund darin, dass ihm die Wiedererweckung dieses "Parks der Erinnerung" zu einem Herzensanliegen geworden ist. Ob Gärtnerarbeiten, die Restaurierung der rund 100 erhalten gebliebenen Grabsteine, die von der Bürgerstiftung unterstützte Herausgabe eines Buchs zur Geschichte der Begräbnisstätte oder Knapps Initiative zur Renaissance dieses Kleinods als Ort der Kultur: "Ihr persönliches Engagement und die Unterstützung von Projekten durch die Bürgerstiftung gingen immer nahtlos ineinander über", lobte OB Manuel Just die von Knapp ab 2012 von Elisabeth Bettermann (2005-2008) und Peter Schuster (2008-2011) fortgeschriebene "Erfolgsgeschichte Bürgerstiftung".

"15 – 10 – 8" lautet dabei die Knapp zugeschriebene Erfolgsformel. "15 Jahre Bestehen der Bürgerstiftung, zehn Jahre als Vorstandsmitglied und acht Jahre als Vorsitzender", erläuterte Pförtner das Zahlenspiel, um Knapp einen Atemzug später zu adeln: "Sie haben sich in großem Umfange um die Bürgerstiftung verdient gemacht." Die Finger an beiden Händen reichten OB Just nicht aus, die von Knapp kreierten Projekte aufzuzählen. Ob Künstler- und Theatertage für Grundschulen, Hausaufgabenhilfen für Kinder aus geflüchteten Familien, Seminare für junge Eltern, die Verleihung des Maiwald-Gedächtnispreises, die Singfeste für Alt und Jung oder sein Einsatz für "Weinheim bleibt bunt", "Weinheim und die Welt" sowie "Doch Europa!" und "Stimmen für Europa": "Knapp gingen die Ideen nie aus."

Just vergaß auch nicht die von der Bürgerstiftung, der Freudenbergstiftung und der Stadt geschaffene Auszeichnung von Bürgern und Institutionen mit dem Rolf-Engelbrecht-Preis: eine Auszeichnung, die den Einsatz für eine demokratische Stadtgesellschaft honoriert. "Sie haben die Bürgerstiftung Weinheim mit großer Empathie, Toleranz und Offenheit entscheidend mitgeprägt", so Just. Und auch an Knapps "Marken- und Erkennungszeichen", dem für ihn charakteristischen Hut, ging Just nicht kommentarlos vorüber: Er hoffe, diesem Hut und dem dazugehörigen Menschen noch oft zu begegnen.

"Du warst ein Glücksfall für die Bürgerstiftung": Es sei kaum nachzuvollziehen, wie viel Zeit, Energie und Herzblut Knapp investiert, wie viele Mitstreiter er angesprochen und mit seiner Begeisterung angesteckt habe, so Knapps Nachfolger als Vorsitzender der Bürgerstiftung, Jürgen Osuchowski. Den Slogan der VHS vom "Lebenslangen Lernen" habe deren langjähriger Leiter verinnerlicht und lebe ihn selbst. Zugleich versprach Osuchowski, Leiter der Musikschule Badische Bergstraße, dass die Bürgerstiftung unter seiner Ägide "Bewährtes erhalten und Neues schaffen" wolle. Die Stiftung fördere und gestalte nicht nur: "Sie führt ihre Projekte weiter und entwickelt sie fort."

Knapps Vorhaben, "Leben auf den Alten Friedhof zurückzubringen", sei vollumfänglich gelungen, sagte Alexander Boguslawski. Der Alt-Stadtrat erinnerte an die 25.000 Euro, mit denen das Projekt erst kürzlich von der Landesdenkmalförderung ausgezeichnet wurde.

Knapp selbst verabschiedete sich mit Hermann Hesses Bonmot "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" sowie Erinnerungen an sein mit der Note "befriedigend" bewertetes Abiturthema "Ein erfülltes Leben ist immer ein Leben voller Opfer". Nur wer bereit zum Aufbruch und zur Reise sei, "mag lähmender Gewöhnung sich entraffen", zitierte er zudem den Benediktiner-Pater und Heimatforscher Anselm Reichhold.

Den Bezug zum "Revoluzzer" Knapp stellten das Querflötenquartett und das Bläserensemble der Musikschule Badische Bergstraße ("Die Gedanken sind frei"), der Theaterverein "Holzwurm" mit Auszügen aus dem Musiktheaterstück "1848", Jürgen Osuchowski (Gitarre) und Bürgermeister Torsten Fetzner (Gitarre/Akkordeon) mit dem "Hecker-Lied" sowie Holger Mattenklott mit der "Grabrede" für den auf dem Alten Friedhof begrabenen Gastwirt und Revolutionär Friedrich Härter her.

Performancemusiker Torsten Gellings bespielte die von Künstler Horst Busse für den Friedhof geschaffene "Klangskulptur" und weihte er dabei drei von der Bürgerstiftung und dem Verein "CreActiv – Soziokulturelle Projekte" finanzierte und in die Klangskulptur integrierte hölzerne "Orgelpfeifen" aus Gorxheimertal ein.