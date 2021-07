Weinheim. (web) Wenn es das "Europa der Menschen" irgendwo gibt, dann auf dem Weinheimer Marktplatz und in dessen Umgebung. Gastronomen mit Wurzeln in Italien, Spanien, Korsika oder Österreich verwöhnen ihre Gäste in Restaurants und beherbergen sie in Hotels. Und wenn große Fußballturniere anstehen, kann man hier mitfiebern – selbst wenn das deutsche Team mal weniger erfolgreich spielt. Dafür kann Domenico Ferrarese nicht klagen. Der Weinheimer Gastronom mit italienischen Wurzeln ist sogar sehr zufrieden mit seiner Squadra Azzurra.

Domenico Ferrarese deutet es richtig: Italien ist noch dabei. Foto: Kreutzer

Bodenständige Italiener gegen technisch starke Spanier

"Die Spieler sind fleißig, sie probieren alles, um ihre Begegnungen zu gewinnen", hat er festgestellt. In den bisherigen Spielen kombinierten sich die Kicker aus Italien meist mit Tempo nach vorne: "Das war ja nicht immer so", meint Ferrarese und schmunzelt. Dazu zeichneten sich die Mannschaft und ihr Cheftrainer Roberto Mancini durch eine gewisse Bodenständigkeit aus.

Wird es vielleicht sogar was mit dem Titel? "Die Spanier sind auch stark", bleibt Ferrarese angesichts des Halbfinalgegners auf dem Boden. In seinem gehobenen Restaurant am oberen Marktplatz ("La Cantina") wird ein Fernseher laufen, aber eher in einem der hinteren Räume. "Wir haben auch Gäste, die das nicht so gern haben", erklärt der Gastronom: "Aber wenn besondere Spiele laufen, gibt es immer ein bisschen Fußballatmosphäre auf dem Marktplatz."

Er sei zwar kein Fußballnarr, aber Ereignisse wie die EM verfolge er schon, erklärt Andrés Salazar. In seinem "Café Florian" werden Interessierte das Halbfinalspiel von Spanien und Italien am Dienstagabend live verfolgen können. Mit der Leistung des spanischen Teams ist der Deutsch-Iberer "insgesamt zufrieden". Ihm gefällt die technisch versierte Spielweise der Spanier: "Sie spielen einen sehr guten Fußball. Hier und da könnten sie vielleicht etwas mehr Biss, etwas mehr Emotionen zeigen", findet er. Und auch ihn wurmt es ab und an, dass die Herren in Rot den Ball "am liebsten ins Tor tragen würden". Aber: Wenn der Kombinationsfußball der Spanier aufgeht, sind sie kaum zu schlagen.

Gibt es ein Finale mit spanischer Beteiligung? "Klar gehe ich davon aus, dass wir gewinnen", sagt Salazar und lacht.