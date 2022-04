Weinheim. (web) Auch wenn die Schulleitungen nicht allzu laut klagen wollen, kommt ihnen das Ende der Maskenpflicht alles andere als gelegen. Die Osterferien stehen vor der Tür, und direkt danach schreiben die Ältesten unter den Schülern ihr Abitur. Hinzukommen die Infektionszahlen. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1046, in Weinheim zählt man 175 aktive Fälle (Stand: Dienstag).

"Bei uns im Haus laufen fast alle mit Maske herum", sagt Gabriele Franke, Leiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Auch unter den Schülern und Lehrern gebe es Corona-Fälle, "die Maske bietet nach wie vor den effektivsten Schutz". Allerdings könne sie der rund 950 Menschen zählenden Heisenberg-Gemeinschaft nur empfehlen, weiter den Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Zwang ausüben kann die Schule nicht, auch nicht innerhalb des Unterrichts: "Das Hausrecht kann ich als Schulleiterin nur dann anwenden, wenn Störungen von außerhalb drohen, etwa durch lautstark auftretende Eltern", erklärt sie. Aber die meisten Schüler und Lehrer hätten ohnehin selbst ein großes Interesse daran, gesund in die Osterferien zu kommen.

Sie habe an ihrer Schule die Empfehlungen des Landes-Kultusministeriums weitergegeben – und dieses rate Schülern und Lehrern weiter dazu, vorsichtig zu sein, sagt Andrea Volz. Die Leiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hat beobachtet, dass die allermeisten Lehrer und ein großer Teil der Schüler weiter den Mund-Nasen-Schutz tragen. "Besonders die Schüler aus den höhren Klassen haben ihre Masken nach wie vor auf", sagt sie. Aber auch sie betont, dass niemand gezwungen werden kann: "Landesrecht geht über Hausrecht", so die Leiterin des rund 830 Schüler und 86 Lehrer zählenden Gymnasiums. "Das Kollegium und die Schüler sind darüber informiert, dass wegen der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz die Empfehlung besteht, weiter Masken zu tragen", sagt Torsten Nesselhauf, Leiter der Hans-Freudenberg-Schule, einer von drei Weinheimer Berufsschulen.

"Etwa 50 Prozent der Schüler halten sich daran, die andere Hälfte ist es leid, den Mund-Nasen-Schutz anzulegen." Auch bei den Lehrern verzichte der eine oder andere auf die Maske. "Das ist bei uns nicht anders als im Rest der Gesellschaft", so der Schulleiter. Allerdings seien die Unterrichtsbedingungen – also die Größen der Räume und die Zahlen an Schülern in den Stunden – an der Berufsschule sehr verschieden. "Es kommt dann auf das pädagogische Feingefühl der Lehrkräfte an." Zwang sei schlicht unmöglich: "Das weitgehende Ende der Maskenpflicht kam im Grunde ja von ganz oben aus Berlin, nicht mal Ministerpräsident Kretschmann wagte es, zu widersprechen."