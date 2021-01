DJ Minimi (Dominik Haas) und DJ Flachsi (Andreas Flachs) legten online für den guten Zweck auf und übergaben nun die Spende an Tierheim-Leiterin Jutta Schweidler (v.l.). Foto: Dorn

Von Maximilian Rieser

Weinheim. 2570 Euro aus einer ungewöhnlichen Spendenaktion hat die Leiterin des Weinheimer Tierheims, Jutta Schweidler, am Samstag entgegen genommen. Übergeben wurde die Spende von den Weinheimer DJs und Entertainern DJ Minimi und Flachsi alias Dominik Haas und Andreas Flachs.

Haas, der bis Anfang letzten Jahres als DJ in der Weinheimer Diskothek "Schabernack" auftrat, hat sein Programm coronabedingt ins Internet verlegt: "Angefangen hat es mit den Streams auf Instagram, und ab Oktober habe ich dann zu ,Twitch’ gewechselt." Tatkräftige Unterstützung bekam Haas von seinem Freund Andreas Flachs: "Man kennt mich halt in Weinheim, und dann hat Minimi mich gefragt, ob ich mal dazukommen will", berichtet er. Eigentlich dachte er, dass ihm Auftritte vor Publikum weniger lägen, aber die Resonanz war gleich positiv und Spaß hatte er auch. Seitdem tritt er monatlich bei DJ Minimis Events auf, die unter dem Link www.twitch.tv/deejayminimi zu finden sind.

Bei den Streams der beiden gibt es Musik, Unterhaltung, Gewinnspiele und noch einiges mehr. Abgesehen von ihren Auftritten arbeitet Flachs als Glas- und Gebäudereiniger, und Haas ist Teamleiter beim Industriedienstleister CBRE in Weinheim. Die Online-Unterhaltung ist ihr Hobby. Die Streaming-Plattform "Twitch" ermöglicht es den Zuschauern, Spenden an die Auftretenden zu entrichten. Da beide Entertainer aber einen Arbeitsplatz haben, der sie auch während der Pandemie finanziert, wollten sie die Spenden dahin geben, wo Geld mehr ausrichten könnte. So kamen sie auf das Tierheim.

Mit der Summe, die sie zwischen Ende November und Anfang Januar gesammelt hatten, hatten sie allerdings nicht gerechnet, und auch Tierheimleiterin Schweidler sagt: "Vielen Dank für die megatolle Aktion und an alle, die gespendet haben. Das ist ja auch keine kleine Spende, und wir und die Tiere können das Geld wirklich gebrauchen." Die größten Spenden kamen vom SV Unterflockenbach, der TSG Lützelsachsen und Michael "Mamba" Wiegand. 2020 waren beinahe alle Veranstaltungen abgesagt worden, bei denen das Tierheim sonst präsent ist. Dadurch fiel der Hauptteil der Spendengelder weg, die Kosten aber blieben wie immer: "Das Spendenaufkommen ist deutlich zurückgegangen. Die Leute haben zur Zeit weniger Geld und können nicht spenden. Aber am schlimmsten sind die ausgefallenen Feste, bei denen sonst Geld gesammelt wurde – und bei denen wir auch Tiere vermittelt haben", weiß der Tierschutzbeauftragte des Vereins und Leiter der Rehkitzrettung Weinheim, Michael Ehlers, zu berichten.

Das Tierheim kann von den Mitgliedsbeiträgen allein nicht leben. Etwa 450 Mitglieder hat der Verein, jede(r) zahlt 40 Euro im Jahr. Das reicht nicht aus, um die fünf Festangestellten zu bezahlen und die Kosten für Futter und Pflege der Tiere sowie die Instandhaltung des Geländes zu finanzieren.

"Wir leben von den Spenden. Bis jetzt haben wir es geschafft, aber es darf nicht mehr lange so weitergehen", sagt die Tierheimleiterin. Auch die ehrenamtliche Unterstützung ist schwieriger. "Gassigeher", also Menschen, die das Tierheim unterstützen, indem sie die dort untergebrachten Hunde ausführen, sind nur beschränkt zugelassen, wodurch ein Mehraufwand für die Mitarbeiter entsteht.

Auch die Übergabe der Spende wurde live auf "Twitch" übertragen und hatte zeitweise 41 Zuschauer, was für die Tageszeit ein guter Schnitt ist, so Haas. Dazu hatten die beiden Streamer noch einen Kameramann und einen Fotografen dabei. Schweidler nutzte die Übertragung, um den Spendern einen kleinen, virtuellen Rundgang durch das Tierheim zu ermöglichen. Zu sehen gab es die großzügigen Hundegehege, wo die Tiere untergebracht sind, wenn sie nicht gerade auf dem Hundeplatz sind. Dort sorgt ein Hundetrainer für Erziehung und Auslauf. Auch die Vermittlung der Hunde ist mit Aufwand verbunden. Zunächst lernen die Mitarbeiter die Interessenten kennen und schauen, ob die Chemie zwischen Hund und potenziellem Besitzer stimmt. Danach wird überprüft, ob Wohn- und Arbeitssituation einen Hundebesitz zulassen. Erst dann kann vermittelt werden. Das Prozedere ist Standard, nicht nur in Weinheim.

Außerdem kommen gerade nach und nach über 20 Katzen aus einer "Messi-Wohnung" in der Anlage an. Die Tiere müssen zunächst in Quarantäne. Dort werden sie entwurmt und von einem Tierarzt untersucht. Danach kommen die zum Teil verängstigten Tiere in ein artgerechtes Gehege mit anderen Katzen.

Außer Kleintiere, Vögel und vier Hähne wohnen seit 2019 auch zwei Gänse in der Einrichtung, die von einem ehrenamtlichen Mitglied gewonnen wurden. Die Tiere waren eigentlich zum Verzehr gedacht und wurden dann dem Heim übergeben, wo sie seitdem wohnen.

Minimi und Flachsi sammeln weiter. Die nächsten Gelder gehen ans Pilgerhaus.

Info: Das Tierheim freut sich weiter über Unterstützung in Form von Spenden oder Tierpatenschaften. Infos unter www.tierheim-weinheim.de.