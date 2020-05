Weinheim. (RNZ) In Weinheim an der Bergstraße öffnen die beiden Wahrzeichen wieder: Die Burgruine Windeck und die Wachenburg. Die Zwei Burgen sind aber bis auf weiteres nur für Gäste der gastrononomischen Einrichtungen geöffnet, denn nur auf diese Weise sei es zu gewährleisten, dass die Besucherströme kontrolliert werden können.

Wie in jeder anderen Speisewirtschaft sind die Gastronomen verpflichtet, die Gäste aufzulisten. Die Burgruine Windeck öffnet am Donnerstag, 21. Mai, von 11 bis 21 Uhr, von da an täglich außer an den Ruhetagen Montag und Dienstag. An den Wochenenden und Feiertagen durchgehend mit Biergarten. Unter der Woche startet jeweils um 11 Uhr der Kioskbetrieb, von jeweils 16 Uhr an hat der Biergarten offen.

Die Wachenburg eröffnet das erste Mal am heutigen Mittwoch, 20. Mai, 16 Uhr, von da an immer außer an den Ruhetagen Montag und Dienstag. An den Wochenenden ist die Gastronomie durchgehend ab 11 Uhr geöffnet. Für reine Touristen ist ein Besuch der Zwei Burgen nach wie vor nicht möglich – nur wenn sie für die Gastronomie reserviert haben oder sich spontan anmelden. Auf beiden Burgen kann man sich auch kurzfristig als Gast aufnehmen lassen, wenn Platz ist.

Beide Gastronomen sowie die Inhaber der Burgen haben sich für dieses Vorgehen entschieden, weil der Besuch der Burgen ansonsten nicht kontrollierbar wäre – was wiederum dem Sinn der aktuellen Corona-Verordnung widerspräche.