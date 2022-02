Von Philipp Weber

Weinheim. Ein Bagger in der Weschnitz, Arbeiter an deren Ufern: An Weinheims größtem Fließgewässer wird seit Montag geschafft. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe dienen die laufenden Arbeiten zwischen Peterskirche und Hildebrand’scher Mühle dem Wohl von Fischen und Kleinstlebewesen: Die Behörde will die Gleite auf Höhe der Unteren Hildebrand’schen Mühle abbauen, da sie in ihrem jetzigen Zustand viele Bewohner des Flusses überfordert und zum Teil sogar verletzt. Gleiten sind steile Stellen, an denen ein Gewässer schneller fließt – und die man meist nur bei einem niedrigen Wasserstand wahrnimmt. Mit der Maßnahme trage man den Zielen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie Rechnung, teilt die Behörde in einer Presseerklärung mit.

Die Arbeiten, die aktuell laufen, dienen aber noch nicht dem Umbau der Weinheimer Weschnitz in eine "Wohnung" ohne Barrieren; im Moment schneiden Fachkräfte die Gehölze an den Ufern des Flusses zurück. Der Bagger befreit ihn von Treibgut. Hierfür werden die letzten Tage des laufenden Monats genutzt, um nicht zum Beispiel in die Brut- und Setzzeit von Vögeln hineinzugeraten, erklärt Lysann Horakh, eine der Projektleiterinnen, im RNZ-Gespräch.

Wo die Weschitz schneller fließt: Die Gleite an der Unteren Hildebrandt’schen Mühle stellt für viele Fische und Kleinstlebewesen ein unüberwindbares Hindernis dar.

Die Abflachung der Gleite stehe im Spätsommer an, wenn der Artenschutz die entsprechenden Arbeiten wieder zulässt. Aus Gründen der Bautechnik erfolgt der Rückschnitt der Ufergehölze zwischen der Zufahrt in die Weschnitz, die sich auf Höhe der Peterskirche befindet, bis zu einem Punkt 70 Meter oberhalb der Gleite. Dieser ist bewusst gewählt: Schließlich ist der Höhenunterschied von 1,10 Metern mit Abbruch der dazwischenliegenden Gleite nicht einfach verschwunden. Um dieses Problem zu lösen, wird der Höhenunterschied der Gewässersohle auf etwa 70 Meter flussaufwärts "verzogen", wie es im Fachjargon heißt. In diesem Zuge will das Regierungspräsidium das Gewässer für die Lebewesen darin und darum aufwerten. Dies sollen unter anderem "Störsteine", diverse Sohlematerialien und unterschiedliche Wassertiefen bewerkstelligen. Dem Industriedenkmal Hildebrand’sche Mühle geschieht dabei nichts: "Die Maßnahme beschränkt sich primär auf das Gewässerbett. Ein Eingriff in das angrenzende denkmalgeschützte Ufer wird vermieden", stellt die Behörde klar.

"Es ist völlig normal, dass sich die Bewohner von Gewässern wie der Weschnitz mal flussaufwärts, mal flussabwärts bewegen", erklärt Horakh. Die Tiere suchen Futterquellen, Laichplätze oder Schutz vor Strömungen. Sie hat auch eine Erläuterung dafür parat, weshalb an anderen Flüssen eigens Sohlgleiten errichtet werden, etwa am Rand von Wehren: In solchen Fällen baue man die Gleiten von vorneherein so, dass sie für Fische und Kleinstlebewesen passierbar sind. An der Unteren Hildebrand’schen Mühle liegen die Dinge anders: Hier muss sogar Beton aus längst vergangenen Tagen abgebrochen werden.

Auch einige Schritte weiter flussabwärts wird sich bald etwas tun: Das Regierungspräsidium will die zwischenzeitlich unterbrochenen Arbeiten am unteren Pegel der Weinheimer Weschnitz wieder aufnehmen. Nach heutigem Stand der Dinge soll es im März so weit sein. Auch hier ist eine Aufwertung des Flussbetts geplant. Allerdings muss die Behörde den Verkehr auf der Birkenauer Talstraße für die Arbeiten an dieser Stelle ein Stück weit einschränken. Das ist nach überstandener Sperrung des Saukopftunnels wieder einfacher möglich als zu der Zeit, als Weinheims Stadtumgehung dicht war.