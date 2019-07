Von Philipp Weber

Weinheim. In mehreren anderen Städten der Region war es bereits geschehen, jetzt ist es auch in Weinheim soweit: Die Asiatische Tigermücke ist da. Die Bewohner und Nutzer betroffener Wohn- und Gartensiedlungen sollen stehendes Wasser auskippen oder abdecken. Das teilte die Stadt Weinheim am gestrigen Dienstag mit. Doch wie werden die Insekten bekämpft, wie gefährlich sind sie und wie kann man helfen? Eine Zusammenfassung.

> Der aktuelle Stand: Auf Empfehlung des Gesundheitsamts lässt die Stadtverwaltung bereits seit Juni die Insekten bekämpfen. Damals waren die Tiere im Bereich der Straße "An der Ziegelhütte" entdeckt worden. In der Folge haben Fachleute ein weiteres Vorkommen festgestellt, dieses Mal im Westen der Pappelallee. In dem betroffenen Bereich wird gegen die Stechmücken vorgegangen. Entsprechende Empfehlungen hat das Gesundheitsamt ausgesprochen, das unter dem Dach des Rhein-Neckar-Kreises arbeitet. Vor Ort zuständig ist die Gesundheitsabteilung im Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Weinheim. Inzwischen wird eine Ausbreitung der Bestände befürchtet. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, die Maßnahmen der Behörden zu unterstützen.

> Die Bekämpfungsmaßnahmen umfassen jeweils einen Radius von etwa 500 Metern rund um die jeweilige Fundstelle der Insekten. Zum Einsatz kommt hier BTI. Dies ist ein biologisches Mittel, das seit Jahren in der Schnakenbekämpfung verwendet wird und laut Behörden keinen anderen Organismen schadet - auch nicht dem Menschen. Eine andere Methode, die Bestände der Tigermücke zu dezimieren: sterile Männchen aussetzen.

"Die Stadt hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt darauf verzichtet, jeden einzelnen Haushalt anzuschreiben", so Stadtsprecher Roland Kern in einer gestern verschickten Presseerklärung. Stattdessen hätten die Verantwortlichen zunächst entschieden, "punktuell vorzugehen". Die Weinheimer Verwaltung kooperiert eng mit dem Institut für Dipterologie (IfD) sowie der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage ("Kabs"). Dipterologie ist eine Unterdisziplin der Insektenkunde, die sich mit sogenannten Zweiflüglern befasst. Für die "Kabs" wiederum arbeitet Gabriele Stadler. Sie lebt in Weinheim, derzeit dreht sie in den dortigen Gartengrundstücken ihre Runden. Derartige Grundstücke gibt es im Westen der Zweiburgenstadt bekanntlich genug.

> Mücken-Bekämpferin Stadler trägt ein Schreiben der Stadtverwaltung Weinheim bei sich, um sich auszuweisen. Die Stadt appelliert an die Bürger im betroffenen Bereich, die "Kabs"-Mitarbeiterin zu unterstützen. Wird dies verweigert, könnte im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sogar ein verpflichtender Bescheid ergehen, damit ein Vor-Ort-Termin zustande kommt.

> Wenn die Tigermücke zusticht, kann dies sehr unangenehm werden. So erzählten Bewohner des 2018 betroffenen Heidelberger Stadtteils "Bahnstadt" in Gesprächen mit dieser Zeitung, dass einige der jungen Geplagten aussahen, als hätten sie sich die Windpocken eingefangen. Die Tigermücke kann zudem schwere Krankheiten wie das Dengue- oder das Zikafieber übertragen. Wobei es laut Experten unwahrscheinlich ist, dass dies in Städten wie Weinheim tatsächlich geschieht. Denn dazu bräuchte es unter anderem Menschen, welche die Erreger bereits in sich tragen. Diese sowie weitere Bürger müssten gestochen werden, um eine Übertragung auszulösen. Möglich ist dies aber auch nur dann, wenn es konstant wärmer ist als 25 Grad - und wenn viele der Tigermücken innerhalb eines Gebiets unterwegs sind. Ersteres kommt in Zeiten des Klimawandels durchaus vor, Letzteres soll tunlichst verhindert werden.

> Die Bewohner können helfen, indem sie stehendes Wasser auf ihren Grundstücken vermeiden. "Bereits kleinste Mengen stehenden Wassers reichen aus, etwa in einem Topfunterteller, damit die Tigermücke larven kann", teilt die Stadt mit. Die Bekämpfung finde indes auch im öffentlichen Raum statt. Auch hierbei werden Stellen ausgesucht, an denen stehendes Wasser auftreten kann. Des Weiteren finden die Maßnahmen in einem zweiwöchigen Rhythmus statt. Dabei wird auch prophylaktisch vorgegangen, um zu verhindern, dass die Asiatische Tigermücke auf bislang nicht betroffenen Grundstücken larven kann.

> Vorausschau und Infos: Die Bekämpfungsmaßnahmen sowie deren Auswertung dauern voraussichtlich bis Ende 2020. Bei Fragen oder entsprechenden Entdeckungen kann sich jeder Bürger an Gabriele Stadler (Stechmückenbekämpfung "Kabs", IfD) unter tigermuecke@kabsev.de wenden oder an das Bürger- und Ordnungsamt unter 06201/ 8 22 31.