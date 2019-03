Volles Haus in der Stadthalle: Zu 112 Veranstaltungen kamen im Jahr 2018 laut Verwaltung 45.685 Besucher in Weinheims gute Stube. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Erster Bürgermeister Torsten Fetzner zeigte sich "erstaunt, wie gut es derzeit läuft": Seit der Neuausrichtung des Stadthallen-Managements vor gut fünf Jahren ist deren Wirtschaftlichkeit und Auslastung enorm gestiegen. Allein 2018 fanden 112 Veranstaltungen mit 45.685 Besuchern statt. Was im Vergleich zu 2013 bei den Veranstaltungen eine Steigerung um 36 Prozent und bei den Teilnehmern sogar um 40 Prozent bedeutet. Theater-Aufführungen und Konzerte bildeten mit 51 Prozent den größten Anteil vor Messen, Seminaren und Vorträgen mit 27 Prozent. Der Kostendeckungsgrad wurde laut Verwaltung fast verdoppelt.

Nach der überraschenden Kündigung des Caterers sei dies nicht allein dem in diesem Bereich veränderten Konzept geschuldet, wie Fetzner ausführte: "Das Haus selbst ist sowohl für Kulturveranstaltungen aller Art wie für gewerbliche Veranstaltungen noch attraktiver geworden."

Dies sahen die Sprecher der einzelnen Fraktionen ähnlich. Die Neuausrichtung mit der Zentralisierung beim Amt für Immobilienwirtschaft habe sich als "richtig und wegweisend" erwiesen, lobte Holger Haring (CDU). Dadurch erreiche man nun vermehrt auch gewerbliche Veranstalter. In diesem Zusammenhang gelte es, einen Konsens mit kulturellen Nutzern zu finden: Vor allem die Angebote der Kulturgemeinde dürften nicht leiden. Hier stehe unter Umständen eine behutsame Nachjustierung an. Vor einer endgültigen Entscheidung über das künftige Catering-Konzept gelte es, die aktuelle Situation weiter zu beobachten, so Haring. Wenn es gelinge, die Situation weiter zu stabilisieren, werde der Stellenwert der Stadthalle weiter steigen.

Der Verwaltungsvorlage gegenüber "durch die Bank positiv gestimmt" war auch Klaus Flößer. Als "Wermutstropfen" bemängelten die Freien Wähler allerdings, dass nur Prozentzahlen vorgelegt wurden. Auf jeden Fall müsse die Kulturgemeinde ihren Stellenwert behalten.

Sieben Monate nach der Kündigung des Caterers sei es höchste Zeit, dass sich der Hauptausschuss mit der Angelegenheit befasst, monierte Stella Kirgiane-Efremidou (SPD). Mittlerweile hätten sich die meisten Nutzer aber mit der Lage arrangiert. Kirgiane-Efremidous Dank galt den Mitgliedern des "Theater- und Filmvereins Holzwurm", die beim Catering spontan in die Bresche gesprungen seien und ihre Sache gut machten. Einerseits habe man mit den "Holzwürmern" eine gute Lösung gefunden, zum anderen fänden viele Nutzer Gefallen an der eigenen Bewirtungsmöglichkeit. Die gewerblichen Nutzer der Stadthalle wünschten sich aber, von der Stadt mögliche Caterer genannt zu bekommen, so die SPD-Sprecherin.

Darüber hinaus gelte es mit Blick auf Planungssicherheit den Vereinen rasch mitzuteilen, ob sie weiter "in gastronomischer Selbstversorgung" bewirten können oder sich darauf einstellen müssen, dass 2020 "wieder alles ganz anders wird". Der SPD-Vorschlag: "Die Angelegenheit für die kommenden drei Jahre in der jetzigen Form weiterlaufen zu lassen und danach abzufragen, was gewünscht wird."

Dem Vorschlag, den Veranstaltern eine Liste mit den Namen von Caterern zur Verfügung zu stellen, stehe er eher ablehnend gegenüber, sagte Fetzner. Deren Qualität könne die Verwaltung nur schwer beurteilen. Auch die vorgeschlagene dreijährige Probezeit finde er zu lang. Wenn ein Verein schon jetzt für das kommende Jahr die Stadthalle buche, könne er darauf vertrauen, dort auch weiterhin selbst zu den bisherigen Konditionen bewirten zu können, so Christine Ertelt vom Amt für Immobilienwirtschaft. Grundsätzlich favorisiere man aber die Entscheidung für ein klar strukturiertes Konzept bis Ende des Jahres.

Bei allen positiven Nachrichten wurde kritisiert, dass die vorhandene Technik in manchen Bereichen nicht den Anforderungen der Veranstalter entspricht. Ein Thema waren auch höhere Anforderungen an die hauseigenen Techniker und Hausmeister: Das Personal müsse verstärkt werden.

"Erfreulich, was wir von Verwaltungsseite aus lesen", lautete das Urteil von Elisabeth Kramer (GAL). Es sei "bemerkenswert", was sich aus dem "freien Caterer" entwickelt habe. Deshalb plädierte auch die GAL dafür, die "Erfahrungsphase" noch ein bisschen länger dauern zu lassen. "Abwarten, schauen und Flexibilität bewahren", lautete der Tenor von Michael Lehner (Weinheimer Liste), Andrea Reister (FDP) und Matthias Hördt (Die Linke). Man vertraue der Verwaltung.