Weinheim. (web) Was für ein Frühlingswochenende! Warme Temperaturen und kräftige Sonnenstrahlen zogen die Spaziergänger am Samstag und Sonntag an die frische Luft. Besonders intensiv wirkte Weinheims Blütenpracht im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof. Hier blühten Frühlingsblumen und Büsche um die Wette. Zwischen den bunten Zweigen konnte man einen Blick auf die Burgruine Windeck erhaschen - wie ihn RNZ-Fotograf Peter Dorn festgehalten hat. Zu Beginn der Woche sollen die Temperaturen wieder fallen. Doch am kommenden Wochenende ist - laut gestriger Prognosen - die Sonne wieder zurück. Das sollte sie auch sein. Denn am Sonntag, 31. März, geht es dem Winter an den Kragen. Dann bilden wieder Tausende Kinder den "Sommertagszug", der wie immer quer durch die Innenstadt verläuft (siehe Artikel unten). Auf "Sonne pur" hoffen die Veranstalter auch eine Woche später: Am Sonntag, 7. April, steigt der Pflänzelmarkt. Wenn Blumenspezialisten aus der ganzen Region kommen, wird die Innenstadt zum Mekka für Gartenfreunde. Der Betrieb soll sich auch für die Händler lohnen, die einen verkaufsoffenen Sonntag anbieten. Und auch der Hermannshof ist dabei: Der Schau- und Sichtungsgarten veranstaltet an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr seinen Staudenverkauf.