Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. "Wir wollen nicht nur freitags für den Klimaschutz auf die Straße gehen, sondern aktiv was für die Dietrich-Bonhoeffer-Straße tun", lautet die Ansage von Merle Wagner. Die Sechzehnjährige ist Mitglied der neuen Arbeitsgemeinschaft "Ein Jahr für die Umwelt", die Mitglieder der SMV und der Tier- und Umweltschutz AG in Folge der "Fridays for Future"-Bewegung gegründet haben. Nun ist auf dem Schulgelände das "Müllberg-Projekt" zu Ende gegangen. Der Müll aus den Klassen- und Lehrerzimmern sollte eine Woche lang nicht gleich im Container landen, sondern auf dem Schulhof für alle sichtbar zu einem Berg anwachsen. Dagegen hatte der Hausmeister allerdings berechtigte Bedenken. Der Biomüll könne Ratten anlocken und dürfe deshalb nicht einfach so herumliegen, hieß es. Auch die Kartonagen müssten gleich weg.

Übrig blieben fürs Pressefoto 70 blaue Säcke, die die Schüler danach zum Container trugen. Die Abfalleimer in der Schule haben sie die Woche über nicht selbst geleert, dies übernahm das Reinigungspersonal. Es ging ihnen erst mal darum, sich und anderen bewusst zu machen, was in der Zeit an Müll anfällt. Die Aktion soll bald wiederholt werden. Mit dem Ziel, dass die Müllmenge dann kleiner ausfällt. Und es war ja auch erst der Auftakt. "Wir wollen auch mal ein Müll-Jogging veranstalten" kündigt Merle an. Also "Laufen-Bücken-Eintüten" zum Beispiel rund um das Schulgelände. Es geht aber vor allem um Verbesserungen im Schulalltag. In der letzten Woche hat sich die Arbeitsgemeinschaft in der Mensa umgeschaut. Demnach könnte dort auf Pappbecher und Papierservietten verzichtet werden. Das Essen wird angeliefert. Inwiefern es da Verbesserungen geben könnte, will die AG im persönlichen Gespräch klären. Eine der nächsten Aktionen wird eine Tauschbörse für Klamotten sein. Getragenes nicht einfach zu entsorgen, schont die Ressourcen.

"Wir haben noch viele Ideen", ist in der Runde zu hören. Eine wäre, an einem Tag die Heizung mal nicht anzuwerfen oder spürbar runterzufahren. Nicht nur, um Energie zu sparen, sondern um sich in Erinnerung zu rufen, was notwendig ist, um diese zu erzeugen. Zur "Müllberg-Aktion" haben Mitglieder der AG im ganzen Haus Tierfotos aufgehängt, auf denen zu sehen ist, wie schädlich Plastik für manche Arten ist.

Mit diesem Thema, aber auch mit der Massentierhaltung, hat sich die Tier- und Umweltschutz AG in den zweieinhalb Jahren ihres Bestehens immer wieder beschäftigt. Aber auch das Thema "Schulweg" will die neue AG anpacken. "Es muss nicht sein, dass man sich vom Schlossberg zur Schule fahren lässt", findet der 17-jährige Elias Furlan Cano. Indessen hat die 15-jährige Maria Majer festgestellt, dass bei schlechtem Wetter weit weniger Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommen als bei schönem. Würde entsprechende Kleidung helfen? Oder ein Wettbewerb unter den Klassen? Merle Wagner könnte sich vorstellen, Punkte zu vergeben: drei fürs Fahrrad, zwei für den ÖPNV, null fürs Auto. Als Belohnung würden Geschenkgutscheine winken, vielleicht ließen sich dafür Sponsoren finden.

Dann erörtern die AG-Mitglieder, ob Umweltbewusstsein in der eigenen Familie eine Rolle spielt. Die 19-jährige Sonja Löhmann lebt seit zwei Jahren vegetarisch. Ihre Eltern waren überrascht. Doch sie haben den Entschluss der Tochter akzeptiert, außerdem spielt Müllvermeidung im Haushalt inzwischen eine große Rolle. Schulleiterin Andrea Volz und Vertrauenslehrerin Heike Kähler sind jedenfalls stolz auf die neue Arbeitsgemeinschaft.