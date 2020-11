Von Philipp Weber

Weinheim. Die Weinheimer GRN-Klinik kann weiter Patienten aufnehmen, auch auf der Intensivstation. Das erklärte Dr. Elke König im Gespräch mit der RNZ. Ihren Angaben zufolge hat die Intensivstation 14 Betten sowie einen intensivmedizinischen Behandlungsplatz, sodass sich eine Gesamtzahl von 15 Betten ergibt. Davon werden vier Betten für die Behandlung von Covid-19-Patienten genutzt. Das mit Schutzausrüstung versehene intensivmedizinische und intensivpflegerische Personal, das sich um diese Patienten kümmert, arbeitet unabhängig vom übrigen intensivmedizinischen Bereich. Auch bauliche Trennungsmaßnahem sind erfolgt.

Der Normal- beziehungsweise Nicht-Covid-Bereich der Intensivstation ist derzeit weitgehend ausgelastet. Er kann aber weiter Patienten aufnehmen, die als Notfälle in die Klinik kommen. Im Covid-Bereich liegen derzeit zwei schwer erkrankte Patienten (Stand Freitagabend). Auch hier gilt: Akutfälle können behandelt werden.

Doch was passiert, wenn es mehr Patienten werden? Dies sei bereits vorgekommen, erklärt König. In solchen Fällen kommt die Koordinierungsstelle zum Tragen, mit deren Hilfe Patienten in andere Krankenhäuser im Rhein-Neckar-Kreis oder in Heidelberg verlegt werden. Es könnte also in Betracht kommen, dass Menschen von Weinheim nach Eberbach oder Sinsheim kommen. Anfang der Woche wurden zwei Patienten von Weinheim in die Heidelberger Thoraxklinik verlegt.

Zusätzliche Lasten für die Familien von Covid-Patienten ergeben sich dadurch prinzipiell nicht, da die Betroffenen ohnehin nicht auf der Intensivstation besucht werden können. Die kreisweite Kooperation greift aber auch bei Patienten aus dem anderen Bereich der Intensivstation.

Immer wieder Thema ist der Aufschub von Operationen im Zuge der Coronakrise. Wenn die OP-Kapazitäten heruntergefahren werden, diene das in erster Linie der Rekrutierung von Personal, so König. Hintergrund ist, dass Anästhesiepflegekräfte die gleichen Qualifikationen haben wie intensivpflegerische Mitarbeiter. Dies sei in Weinheim bisher aber nicht passiert.

Bleibt die Frage, wie sich die Belegung entwickelt. Zwar fahren die Beteiligten hier bekanntermaßen auf Sicht; aber für die nähere Zukunft gibt es Methoden, das Aufkommen an Intensivpatienten vorauszuberechnen. Dabei wird die aktuelle Zahl von Covid-19-Positiven im Alter von über 60 Jahren herangezogen. Dann kommt ein Algorithmus zum Tragen, mit dessen Hilfe der Anteil an Menschen mit schweren Krankheitsverläufen abgeschätzt wird.

Wichtig ist König, dass die Klinik in Weinheim alle 14 bis 15 Intensivbetten auslasten kann, weil Personal vorhanden ist. Das sei keine Selbstverständlichkeit.