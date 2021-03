Von Günther Grosch

Weinheim. "Man kann dem Gemeinderat zu seiner Entscheidung, dieses Ensemble nicht abzureißen, sondern zu erhalten, nur beglückwünschen": Lob spricht aus den Worten von Martin und Max Weber vom Architektenbüro "Weber und Partner". Das Unternehmen zeichnet für die Sanierung eines Weinheimer Wohnquartiers aus den 1920er-Jahren verantwortlich: Seit gut einem Jahrhundert prägen die an der Mannheimer Straße 14-20 angesiedelten Gebäude und der benachbarte "Schwesterkomplex" (Mannheimer Straße 22-24) die Stadteinfahrt. Saniert wird derzeit der Komplex 14-20. Was mit dem Nachbarbau geschieht, ist noch nicht entschieden.

Es sind Details, die die Experten als "bauhistorisch wertvoll" erachten: "Wozu die Sandsteinarbeiten in Form von Gesimsen oder Tür- und Fenstereinfassungen ebenso zählen wie die originalen Terrazzoböden und Blockstufentreppen sowie untersichtig ornamentierte Treppenpodeste", gerät Max Weber im Beisein des Ersten Bürgermeisters Torsten Fetzner und Peter Zschippig, dem Leiter der städtischen Hochbauabteilung, ins Schwärmen.

Die Kamine schlucken jetzt Installationsrohre

Reibungslos sei vor Sanierungsbeginn auch die Entmietung der 28 Wohnungen vonstattengegangen. Dass unter dem Putz eine solide Bausubstanz zum Vorschein kam, überraschte die Architekten nicht. Zu jener Zeit wurde das zum Teil 40 bis 60 Zentimeter dicke Außenmauerwerk mit Bimsstein, Ziegeln und Hohlblocksteinen erstellt. Deshalb könne darauf verzichtet werden, die neuen Wohnungen mit einer Innendämmung zu versehen, so die Architekten. Die Wände seien so massiv, dass sie von sich aus ausreichend Wärmeschutz bieten: "Ein neuer Innenputz reicht aus."

Und auch beim Außenputz besteht Grund zur Erleichterung: Die gesetzliche Vorgabe, maximal zehn Prozent des Verputzes zu erneuern, um die Landesförderung von bis zu 1,3 Millionen Euro nicht zu gefährden, könne eingehalten werden, so die Fachleute.

Neben den Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung der Gebäudehülle sowie dem Anschluss an das Fernwärmenetz fließt die "graue Energie" in die Betrachtungen zum Thema Nachhaltigkeit ein. Es geht um die Menge an Energie, die einst für die Erstellung des Gebäudes aufgewendet worden ist, klärt Max Weber auf. Dabei würden alle Vorprodukte bis zur Gewinnung der Rohstoffe berücksichtigt und der Einsatz von Energie im Zuge aller Produktionsprozesse addiert: "Anders als bei Abbruch und Neubau bewahrt die Sanierung die Energie, macht sie sich zunutze."

Stichwort Energie: Anstelle des bisher individuell gehandhabten Mix aus Ölöfen, Gasthermen und Elektroheizungen wird der Komplex künftig mit Fernwärme vom benachbarten Kraftwerk der Stadtwerke gespeist. Die ausgedienten Kamine "schlucken" die Installationsrohre, abgehängte Decken der ursprünglich bis zu drei Meter hohen Räume verbergen Elektroleitungen.

Die Wiederherstellung von vier Ein- bis Zweizimmerwohnungen im Gartengeschoss, deren Flächen zuletzt nicht genutzt wurden, trägt der Nachfrage nach preiswertem Wohnen Rechnung.

Apropos Gartengeschosse: Auf der Straßenseite verschwinden sie zwar aus dem Blickfeld, aber zwei Stockwerke des auch von seinen Ausmaßen her imposanten Häusertrakts befinden sich unterhalb des Straßenniveaus und schließen an den tiefer liegenden Garten an. Die Brutto-Grundfläche umfasst 3540 Quadratmeter, der Brutto-Rauminhalt 11.074 Kubikmeter, die Wohnfläche 1826 Quadratmeter.

Der Einbau eines Aufzugs im Treppenhaus von Haus 16 ermöglicht den barrierefreien Zugang zu zehn Wohnungen auf fünf Geschossen. "Wer in eine der städtischen Wohnungen ziehen will, muss einen Wohnberechtigungsschein mit Darstellung der Einkommens- und Familienverhältnisse vorweisen", so Zschippig. Die Miet- und Belegungsbindung beträgt – analog zu den Zuschussrichtlinien des Landes – 30 Jahre.

Auf 15 Monate beziffern die Architekten die Sanierungszeit. Nachdem man im November begonnen hatte, wäre der Bezug ab Februar 2022 wieder möglich. Was die Mieter erwartet, lässt sich in Umrissen erahnen: So erhält jede Wohnung ein bodentiefes "französisches Fenster", das Licht hereinlässt, quasi ein Ersatzbalkon. Die meisten anderen Fenster benötigen keine Ertüchtigung, da sie vor 15 Jahren eine Mehrfachverglasung erhielten. Erweitert werden die gegenüber heutigen Standards unterdimensionierten Bäder.

"Kaum Probleme" gab es mit dem Dach. Einige Balken wurden ausgetauscht, die Dacheindeckung ist so gut wie fertig. Dass die Arbeiten im Zeitplan liegen, bestätigen Stadt-Architekt Tiberiu Kato und Max Mayer vom Liegenschaftsamt. Das gilt auch für die Kosten. Ausgegangen wird – einschließlich eines "Risikopuffers" – von Kosten in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Darin enthalten sind die 1,3 Millionen Euro Landesfördermittel.