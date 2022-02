Am „Mahnmal für die Opfer von Vertreibung, Krieg und Gewalt“ hatten sich rund 200 Menschen versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Die militärische Invasion der Ukraine hat auch in der Zweiburgenstadt große Bestürzung und tiefe Betroffenheit ausgelöst. Schätzungsweise mehr als 200 Menschen folgten am Freitag einem Aufruf der Weinheimer Grünen zu einer Kundgebung am "Mahnmal für die Opfer von Vertreibung, Krieg und Gewalt". Nach Tschetschenien, Georgien und der Krim versuche Diktator Wladimir Putin erneut, die demokratischen Bewegungen in den Nachbarstaaten mit Waffengewalt zu unterdrücken, redete die Parteivorsitzende der Weinheimer Grünen, Brigitte Demes, Klartext.

Den Menschen in der Ukraine gelte das Mitgefühl und die Solidarität aller im Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit. Im Verbund mit der Europäischen Union und der Nato müsse Deutschland mit harten Sanktionen entschieden gegen das Putin-Regime vorgehen. Mit dem Angriff auf die Ukraine sei die Sicherheit und Stabilität in ganz Europa ins Wanken geraten. Während die Bürger Weinheims hier stünden, befänden sich die Menschen in der Ukraine in akuter Lebensgefahr, so Demes. Der Platz, an dem man sich in Weinheim versammelt habe, sei im traurigsten Sinn des Wortes dem Anlass angemessen. Nach mehr als 75 Jahren des Friedens in weiten Teilen Europas sei von einem machthungrigen Diktator wieder ein Krieg ausgelöst worden.

"Wir verurteilen das aggressive und menschenverachtende Handeln Putins und unterstützen die Bundesregierung in ihrem Bemühen, ihm mit harten Sanktionen Einhalt zu gebieten", so Demes unter dem Beifall der Anwesenden. Dabei sei man bereit, den zu erwartenden wirtschaftlichen Preis mitzutragen und ebenso, Menschen, die vor dem Krieg fliehen, aufzunehmen und willkommen zu heißen. "In ihrem Kampf für die staatliche Unabhängigkeit und Freiheit stehen wir an der Seite der Menschen in der Ukraine", so Demes abschließend.

In ähnlicher Weise äußerte sich die Grünen-Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer. Bis vorgestern habe man noch in Frieden und scheinbarer Sicherheit gelebt. Jetzt sei der Krieg näher, als es sich mancher vorstellt. Bei der russischen Invasion handele es sich um einen völker-rechtswidrigen Überfall auf einen souveränen Staat. Wichtig sei jetzt, dem Angriff auf die internationale Ordnung, auf Freiheit und Frieden in Europa gemeinsam und entschlossen entgegenzutreten.

Von "dunklen Tagen für die Friedensordnung in Europa" hatte zuvor die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Elisabeth Kramer, gesprochen. Die Eskalation habe sich schon länger angedeutet: "Aber wir wollten den Warnungen nicht glauben". Kramer verhehlte nicht, dass man in großer Sorge um den Frieden in Europa und in der Welt sei. Dabei gehe es nicht allein nur um uns: "Wir sind hier in Sicherheit – vorerst". Mit der Mahnwache wolle man zeigen, dass man an der Seite der Ukraine steht: "Die Bomben, die dort fallen, schmerzen auch uns", sagte Kramer.

Lali Kortova hatte den Krieg in Georgien miterlebt. Seit 2018 lebt sie in Weinheim. Ihre Urgroßmutter blieb in der Ukraine zurück. Deshalb könne sie den Schmerz und die dort herrschende Angst gut nachempfinden, so Kortova unter Tränen. Die Ukraine werde ihre Freiheit bis zum letzten Blutstropfen verteidigen, übte der aus Uzhgorod an der slowakischen Grenze kommende Alexander Pohoyda scharfe Kritik an den bisherigen "absolut lächerlichen Gegenmaßnahmen" der EU. Helfen könnten nur die allerhärtesten Maßnahmen.

"Einen Krieg kann man genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben", hielt es der SPD-Ortsvorsitzende André de Sa Pereira mit einen Satz von Jeannette Rankin. Ein Krieg stelle eine von Menschen gemachte Katastrophe dar, die nur Verlierer hervorbringe. "Wenn die Staatengemeinschaften der EU, der Nato und aller Verbündeten den gesamten Instrumentenkasten der Sanktionen angekündigt haben, dann dürfen sie diesen Kasten jetzt nicht im Keller versteckt lassen". Aus Verantwortung der Ukraine gegenüber dürfe man sich nicht wegducken. "Krieg ist nie eine Lösung. Krieg ist immer das Problem."

"Allein Präsenz bei einer Mahnwache zu zeigen ist nicht genug", so einer der Teilnehmer. Jeder Einzelne sollte dazu bereit sein, die drohenden Konsequenzen aus den Sanktionen mitzutragen und die Regierung nicht zu kritisieren, wenn die Gas- und die Öllieferungen ausblieben.