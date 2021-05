Von Philipp Weber

Weinheim. Das Alter der Teilnehmenden variiert zwischen Mitte dreißig und um die achtzig, und Roland Berger übernimmt die Verantwortung. Er ist seit zwölf Jahren Wanderwart in der Weinheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) – und damit deutlich länger, seit Wandern als hip gilt. "Ich beobachte die neue Begeisterung ebenfalls", sagt er im RNZ-Gespräch. Auch jüngere Menschen zeigten Interesse, Medien thematisierten Wanderrouten. Anwendungen wie die App "komoot" befeuerten den Trend zusätzlich.

In den Vereinen ist jedoch nach wie vor die Pandemie das große Hindernis. Die insgesamt 3100 Mitglieder zählende Weinheimer DAV-Sektion, deren Anlaufstelle an einem früheren Steinbruch im Birkenauer Tal liegt, bildet da keine Ausnahme. Immerhin verzeichnet der DAV kaum Austritte. In dieser Hinsicht haben es die Alpinisten leichter als andere Sportvereine.

Dass die Pandemie DAV-Wanderwart Roland Berger nicht ausbremst, zeigt die Aufnahme rechts, die im April im Heidelberger Raum entstanden ist: auf dem Tilly-Weg in Richtung Königstuhl. Foto: bk

Bergers Wanderungen bilden indes nur einen kleinen Teil der DAV-Aktivitäten ab. Unter gewohnten Umständen unternehmen er und die anderen Wanderer gut ein Dutzend Touren im Jahr: die Sonntagswanderungen. "Etwa drei davon organisiere jeweils ich", so Berger.

Aktuell bewirbt der DAV die 14 bis 22 Kilometer langen Wanderungen nicht allzu offensiv. Unter Pandemie-Bedingungen sollten sich nicht zu viele Menschen auf einmal treffen. Zumal die Ausflüge eh nicht im gewohnten Rahmen stattfinden: Die Einkehr zum Schluss ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Vor Corona zählten die Wanderungen zwischen einem halben Dutzend und 40 Teilnehmende: "Wir sind keine feste Gruppe, das Interesse ist jeweils verschieden groß." Traditioneller Treffpunkt der Sonntagswanderer ist der Parkplatz eines Bio-Markts an der Bundesstraße 3. Von dort aus geht es meist in die Hügel des Odenwalds, an deren Hängen auch ein Teil der DAV-Mitglieder wohnt. Auf gelegentliches Interesse stoßen auch die Pfade rund um Heidelberg.

Zwei bis drei Mal im Jahr lockt der Pfälzer Wald mit Wanderparadiesen wie dem Dahner Felsenland. Für Senioren gibt es ein zusätzliches Angebot: die Mittwochswanderungen, auf denen die "Neu-Senioren" freilich immer noch um die zehn Kilometer abspulen. "Ich nehme ab und an ebenfalls teil, die Stimmung ist dort sehr ausgelassen", erzählt Berger.

Die Vorbereitung der Wanderungen startet jeweils schon im Vorjahr, erklärt er. Die Angebote sollen auch innerhalb des Vereins frühzeitig an die Frau und den Mann gebracht werden. Folglich stehen die Termine für 2021 längst fest. "Natürlich hoffen wir, dass es uns die Gesetze und Verordnungen bald erlauben, die Wanderungen in möglichst gewohntem Umfang anzubieten", sagt Berger. Hoffnungen auf etwas mehr "Normalität" machen sich auch die DAV-Kletterer.

Zurzeit ist wenig los an der Jakobswand mit ihren verschieden schwierigen Kletterrouten. Veranstaltungen wie das An- und das Abklettern sowie der Tag der offenen Tür sind nach wie vor undenkbar. Das gilt auch für die Sektionsfahrten. Diese finden alle zwei bis drei Jahre statt. Ziel sind weiter entfernte Wandergebiete in Österreich oder Norditalien. Eine eigene Hütte besitzt die Weinheimer Sektion indes nicht, erklärt Berger. Stattdessen zahlen die Weinheimer entsprechende Beiträge an den Dachverband.

Die Vernetzung der DAV-Sektionen untereinander macht Doppelmitgliedschaften möglich: So lassen sich auch Alpinisten aus Heidelberg oder Bensheim ins Birkenauer Tal locken. Hier gibt es neben der Kletterwand eine Boulderhalle und einen Vereinsraum, wo normalerweise ein Chor probt. Derzeit läuft die Ausschreibung für einen Kletterturm.