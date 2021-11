Von Günther Grosch

Weinheim. Die Idee kommt wie so vieles andere aus den USA. "Maker-Space" nennt sich das neueste Projekt von Sven Holland, dem Geschäftsführer der "Weinheimer Jugendmedien". Seit dem letzten Oktoberwochenende und noch bis zum 17. Januar hat es vor dem Mehrgenerationenhaus "Anker geworfen". Was im besten Sinne des Wortes zu verstehen ist: Handelt es sich bei dem sechs Meter langen, 2,50 Meter breiten, 2,60 Meter hohen und drei Tonnen schweren Objekt doch um einen Seecontainer, der nachweislich schon über den Ozean geschippert ist.

Interessanter als seine Außenmaße ist allerdings das Innenleben des Stahlkolosses. Gemäß der deutschen Übersetzung des Begriffs "Maker-Space" soll er für Menschen mit Interessen in den Bereichen Computer und Technologie "Raum schaffen". Dank seines 13,5 Quadratmeter großen Innenraums bietet er genug Arbeitsflächen. Immer nur am Schreibtisch oder vor dem PC zu hocken, sei langweilig, findet Holland. "Mithilfe des ,Maker-Space’ können handwerklich geschickte Jugendliche außerhalb der Schule, aber auch Erwachsene vor Ort an Projekten arbeiten". Gleichzeitig ist es möglich, anderen Wissen und Können in Theorie und Praxis beizubringen und sich austauschen.

Als weitere Ziele des Projekts nennt Holland die Bereitstellung von Kreativ- und Lernräumen zur Förderung Jugendlicher. Aus diesem Grund ist der Standort des Containers jeweils auf drei Monate begrenzt. Holland: "Das Projekt soll auch Jugendlichen an anderen Orten der Stadt eine Möglichkeit zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit, zum Schärfen eigener Profile, dem Sammeln von Erfahrung und Anerkennung für geleistete Arbeit bieten." Mögliche weitere Standorte könnten die Schulhöfe in den Stadtteilen sein.

Das Innenleben des "Maker-Space" weist digitale wie analoge Gerätschaften aus. So findet man hier unter anderem 3D-Drucker, Schneideplotter, eine Transfer- und eine Kaffeetassenpresse, ein Whiteboard, eine Fotobox, Computer, WLAN, Greenscreen, eine Werkbank sowie Werkzeuge vom Akkubohrer bis hin zu Schraubenschlüsseln. Als Projektpartner stehen Holland Martin Wetzel vom Stadtjugendring, das Bildungsbüro/Integration Central mit Sabine Michael an der Spitze, die Sozialarbeiter des Mehrgenerationenhauses Jonas Wichert und Maria Carmen Mesa-Canales sowie das städtische Amt für Soziales zur Seite. Gefördert wird "Maker-Space" von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt im Rahmen des Förderprogramms "Zukunfts-Mut".

Sonja Kádár leitet das Projekt, das "mehr als nur Co-Working beinhaltet", vor Ort. Praxisnah genutzt werden kann der Container– unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln – jeweils montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr. Dank der Hilfe von Felix Schaaf und Felix Müller sowie von Helmut und Heike Holland, den Eltern von Sven Holland, war der "kahl" angelieferte Container binnen einer knappen Woche zur Werkstatt umgebaut. Dabei wurden unter anderem 45 Stück Grobspanmehrschichtplatten und 30 Steckdosen verbaut wurden, der Gegenwert der Materialien beträgt rund 10.000 Euro. Für Amtsleiter Hofmann war das Durchschneiden des Eröffnungsbands die letzte Amtshandlung – an seinem letzten Arbeitstag nach neun Jahren an der Spitze. Generationenübergreifende Projekte wie dieses hätten ihm immer am Herzen gelegen, so Hofmann. Er gab dann eine Schachtel Schaumküsse in allen Variationen "in Umlauf". Angekündigtes Abschiedsgeschenk von Sven Holland für Hofmann: "Eine Kaffeetasse mit einem im ,Maker-Space’ exklusiv für ihn gedruckten Motiv".

Info: www.makerspace-weinheim.de; Kontaktaufnahme für eine Ausleihe des Containers unter Tel.: 0179/ 8 43 78 12 und info@jugendmedien-weinheim.de