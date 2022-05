Von Philipp Weber

Weinheim. "Ich kam mir vor wie ein Toter auf Urlaub." Walter Kaufmanns Stimme hallt durch Weinheims "Modernes Theater". Auf der Leinwand erscheinen die Häuser eines Duisburger Wohlstandsviertels. Aktuelle Aufnahmen wechseln mit Filmmaterial aus den 1950er-Jahren. Das Kino hat zu einer Vorführung des 2021 erschienenen Films "Walter Kaufmann – Welch ein Leben!" eingeladen. Regisseurin Karin Kaper ist gekommen. Ihr Werk, das als Beitrag zum Themenjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" gefördert wurde, handelt von dem Autor, Journalisten, Weltreisenden und Holocaustüberlebenden. Es kam in letzter Minute zustande, Kaufmann starb im April 2021 im Alter von 97 Jahren.

Es wird eine familiäre Runde, die den Kinosaal betritt. Schade. Der Film hätte viele Zuschauer verdient gehabt. Die Szenen aus der Bundesrepublik der 1950er-Jahre handeln von der ersten Rückkehr Kaufmanns nach Duisburg. Ein Mitglied der Familie, die das Haus seiner 1944 ermordeten Eltern vor deren Deportation zum Spottpreis übernommen hat, weist ihn ab. Kaper hat sich seit 2019 intensiv mit Kaufmann befasst. "Bevor Sie Fragen stellen, lesen Sie alle meine Bücher", habe der Autor den Regisseuren Kaper und Dirk Szuszies geraten. Herausgekommen ist ein Werk, das dokumentiert, informiert, interessiert. Aber auf Einordnungen verzichtet. Kaufmann ist der Erzähler: als Interviewpartner, in seinen Reportagen, in Briefwechseln. Erst als der Film in den 1970er- und 80er-Jahren angelangt ist, sprechen verstärkt Zeitzeugen, darunter die afroamerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis oder der Israeli Yaakov Guterman, dessen Sohn im Libanon-Krieg umgekommen ist und der dem damaligen Ministerpräsidenten Menachem Begin einen viel beachteten offenen Brief schrieb.

Autor, Journalist, Weltreisender, Überlebender des Holocaust: Walter Kaufmann in den 1970er Jahren. Foto: zg

Walter Kaufmann kommt 1924 als Jizchak Schmeidler im Berliner Scheunentorviertel zur Welt, ein Arme-Leute-Bezirk. Die leibliche Mutter gibt ihr Kind in die Duisburger Anwaltsfamilie Kaufmann, als es drei Jahre alt ist. Es wächst behütet auf. Dann bricht die Schreckensherrschaft der Nazis über ihn herein. Dem Rassenkunde-Unterricht entzieht er sich durch Spaziergänge durch den Binnenhafen. Aktuelle Aufnahmen von Container-Terminals wechseln sich ab mit historischen Bildern von den Sack-Kähnen des frühen 20. Jahrhunderts.

Vater Sally Kaufmann soll die jüdische Gemeinde abwickeln. Er kommt dieser Verpflichtung nach, bis es für ihn und seine Frau zu spät ist. Sie werden nach Theresienstadt verschleppt, in Auschwitz ermordet. Walter ist seit 1939 in England, wohin ihn ein Kindertransport bringt. Die ersten Jahre im Internat enden, als Churchills Regierung ihn als "feindlichen Ausländer" interniert. Er hofft auf ein Entkommen in die USA, aber das Truppentransportschiff Dunera bringt ihn nach Australien. Hier ist er zunächst im Lager, wird später Soldat. Entscheidendes Element ist der im Film vorgetragene Briefwechsel mit seinen Adoptiv-Eltern, der kurz vor deren Deportation abbricht.

Kaufmann hat die Briefe aufbewahrt, das letzte Schreiben aus Duisburg holt er vor laufender Kamera aus der Schreibtischschublade seines Alterssitzes. "Ein Toter auf Urlaub" wird nicht aus ihm, er versprüht noch im hohen Alter Energie.

Er arbeitet, heiratet, schreibt, engagiert sich als Gewerkschafter, etabliert sich als Schriftsteller. Zunächst in Australien, dann in der DDR, in die er aus Überzeugung übersiedelt. Sein australischer Pass und seine sozialkritischen Auslandsreportagen sind willkommen. Das ambivalente Verhältnis des späteren Präsidenten des P.E.N.-Zentrums zur DDR kommt vor, ist aber nicht das Thema. Die Schiffe warten.

Kaufmann reist, bekommt den Rockzipfel der Geschichte zu fassen – bewahrt sich jedoch die kritische Distanz zum Geschehen. Er erlebt, wie das kommunistische Kuba seine Revolution verteidigt, in den USA Konflikte um rassistische Diskriminierung ausbrechen. Den Nahen Osten besucht er, als Israel in den Libanon einmarschiert. Seine Ansprechpartner: die Schwachen, Protestierenden. In den letzten Jahren treibt ihn der Rechtsruck in Deutschland um, den er als zutiefst bedrohlich empfindet. Kaper sieht sein Leben als Mahnung. Eine Zuschauerin sagt: "Der Film gehört in die Schule."