Weinheim. (web) Großer Bahnhof an einer Straßenbahnhaltestelle: Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, sowie sieben weitere Vertreter des Stuttgarter Landtags, der Stadt Weinheim und der RNV griffen am Freitag um exakt 10.25 Uhr zur Schere. Nachdem Hermann mit sonorer Stimme und schwäbischem Sound den Countdown heruntergezählt hatte, zerfiel das Eröffnungsband in seine Einzelteile. Damit waren die rund 12,4 Millionen Euro teuren Bautätigkeiten an RNV-Trasse, Bundesstraße 3 und Mannheimer Straße zumindest offiziell beendet.

Dann gaben Veranstalter, Gäste und Ehrengäste die neue RNV-Haltestelle "Weinheim Hauptbahnhof" rasch wieder frei. Schließlich ist der Ring der Linie fünf längst wieder geschlossen. Herausgezögert hatte sich das Ende der Großbaustelle bekanntlich wegen der nicht enden wollenden Sanierung des Postknotens und dessen Umfelds. Apropos: Autofahrer dürfen wieder von der OEG-Brücke rechts abbiegen und auf die Bundesstraße 3 in Richtung Heidelberg fahren. Damit sie den Weg auf die B 3 finden und nicht in die Haltestelle hineinfahren, hat die RNV in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde breite, gelbe Streifen auf dem Asphalts anbringen lassen, die in den Festreden scherzhaft als größter Zebrastreifen der Stadt bezeichnet wurden. Auch die neue Wegebeziehung zwischen dem kleinen und dem großen Bahnhof könnte noch ausgeschildert werden, damit wirklich alle Umsteigenden direkt über Treppe oder Rampe zum DB-Banhof hinunterkommen.

"Es hätte manches besser laufen können, da gibt es nichts zu beschönigen", sagte OB Manuel Just bei der Feierstunde im eigens aufgestellten RNV-Festzelt. Erfreulich sei indes, dass zumindest auf der Zielgeraden alle Beteiligten gut zusammengearbeitet hätten. So blieben dem Einzelhandel wenigstens in der Vorweihnachtszeit Beeinträchtigungen erspart. Ebenso wie Minister Hermann betonte OB Just, dass das Projekt gleich in zweifacher Hinsicht einen Schlussstein bilde. Zum einen seien der umfangreiche Ausbau und die Modernisierung der Ringlinie fünf nun weitgehend abgeschlossen. Zum anderen trage die direkte Anbindung der RNV an die DB zur dringend benötigten Verknüpfung umweltfreundlicher Verkehrsmittel bei. Dass dies nicht überall funktioniert, davon konnte Minister Hermann ein Lied singen: Er hatte sich verspätet, weil er einen Anschlusszug in Bruchsal verpasst hatte und mit dem Taxi weiterfahren musste.