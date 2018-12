Weinheim. (keke) Für viele Menschen ist ein Weihnachtsfest ohne das "Weihnachtsoratorium" von Johann Sebastian Bach undenkbar. Sechs Kantaten umfasst das barocke Meisterwerk, welches das Weihnachtsevangelium von Christi Geburt an bis zum Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland erzählt und kommentiert. Mitglieder des Kirchenchors St. Laurentius, das Ensemble "convocale", Maria Mokhova an der Orgel und die Projektsänger Simone Schwark (Sopran), Seda Amir-Karayan (Alt), Thomas Jakobs (Tenor), Michael Roman (Bass) sowie das Heidelberger Kantatenorchester unter der Gesamtleitung von Jutta Stock interpretierten die am Samstagabend in St. Laurentius aufgeführten Kantaten I bis III wie aus einem Guss.

"Am besten, man reserviert sich noch am gleichen Abend schon die Karten für das nächste Weihnachtskonzert", kommentierte ein Besucher den Andrang, der zu Konzertbeginn ein bis auf den letzten Platz besetztes Kirchenschiff ausfüllte. Theologisch gesehen ist die Aufführung des Oratoriums vor dem Fest zwar falsch platziert. Dennoch gehört es für viele Menschen in die Vorweihnachtszeit wie Tannengrün und Adventskerzen. Denn eigentlich hatte der Thomaskantor seine sechs Kantaten für die Zeit zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem Dreikönigsfest geschrieben.

Sei’s drum. Als die Trompeten losjubilierten, die Pauken den Boden erzittern ließen und der große Chor stimmgewaltig zum Jauchzen und Frohlocken aufforderte, überzog jeden, der ein musikalisches Äderchen aufweist, eine Gänsehaut. Pauken und Trompeten wechselten mit sanften Querflöten. Die Macht der Verkündigung kontrastierte mit der Zartheit des Geschehens.

So bedurfte es auch nur der wenigen markanten Paukenschläge und Fanfarenklänge und des ersten "Jauchzet, frohlocket" des Eingangschors, um das Gefühl der bevorstehenden Weihnacht unter den Zuhörern zu wecken. Weichheit und Klarheit in der Tongebung gilt es dem Orchester zu bescheinigen.

Jutta Stock gelang die Verschmelzung festlich erhabener mit intimen Ausdruckswerten, wie sie in dieser Art nur bei Bach vorkommen. Der Gesamtleiterin und Dirigentin gilt hierfür ein ohne Abstriche gewährtes Bravissimo. Die Nachfolgerin von Wolfgang Schwarze wusste um die Waage zwischen fein gewebter Nachdenklichkeit und kraftvollem Jubel bei frischen und straffen Tempi. Stilistische Vielfalt, innerliche Stimmung und spirituelle Aussagekraft sind kennzeichnend für die ersten drei Kantaten.

In ihnen wird die Geburt des Erlösers, die Engelsverkündigung an die Hirten auf dem Feld und deren Gang zur Krippe thematisiert. Variationsreiche Ausdruckswerte einschließlich einer großen Textverständlichkeit gilt es dem Chor zu bescheinigen, dem es gelang, die Choräle durch eine einfühlsame und ausdrucksvolle Beseeltheit mit Leben zu erfüllen. Gleiches trifft auf die Solisten zu. Glockenrein und eindringlich ließ Simone Schwark mit ihrem Sopran aufhorchen. Größere Aufgaben hatte Seda Amir-Karayan in ihren Arien zu meistern.

Ihre schlank-timbrierte Stimme verfügt über eine Vielzahl an Ausdrucksnuancen. Stärke in der emotionalen Ausdruckskraft ist ein Markenzeichen von Bariton Michael Roman. Engagiert und mit gefühlsbetontem Ausdruck wusste er seine Arien und erläuternden Rezitative darzubieten.

Die imponierendste Stimme in diesem Weihnachtsoratorium gehörte allerdings Tenor Thomas Jakobs und seinen deklamatorischen Passagen. Jeweils von der Kanzel herab verkörperte er den mit jubilierender Emphase die Frohe Botschaft herausschmetternden Evangelisten. Und lieferte in seiner Arie "Frohe Hirten, eilt, ach eilet, eh ihr euch zu lang verweilet" ein bezwingend müheloses, virtuoses Kabinettstückchen ab.

Der mehr als fünf Minuten lange, im Stehen gewährte Beifall der Konzertbesucher galt der Leistung aller Beteiligten. Noch einmal das "Jauchzet, frohlocket" als Zugabe und ein gemeinsam mit den Konzertbesuchern angestimmtes "Tochter Zion, freue dich" besiegelte die alle verbindende Freude. Wie sagten doch die von der Aufführung gleichfalls restlos begeisterten Pfarrer Gerhard Schrimpf, Stephan Sailer und Josef Kast sowie der ehemalige Chorleiter und Organist von St. Laurentius, Reinhold Wagner? "Die Vorfreude auf das Fest der Geburt des Herrn hat seinen Höhepunkt erlebt."