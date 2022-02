Weinheim. (web) Noch wird auf den Abschluss aller Untersuchungen gewartet, aber es deutet sich an: Der Bahnübergang zwischen Stahlbadstraße und Multring könnte ein Stück weit verbessert und dann wieder geöffnet werden.

Es ist nun knapp zwei Monate her, dass sich am OEG-Bahnübergang in der Weststadt ein tödlicher Unfall ereignet hat. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat unmittelbar nach dem Unfall erklärt, dass der Bahnübergang allen Sicherheitsvorschriften entspricht. Um eine genaue Klärung der Vorgänge abzuwarten, haben OB Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner Anfang Januar dennoch eine vorübergehende Sperrung des Übergangs angeordnet.

Nach wie vor will die Stadt das abschließende Gutachten von Polizei und Staatsanwaltschaft über den genauen Unfallhergang abwarten, bevor die Sperrung aufgehoben wird. Dieses Gutachten liegt im Rathaus aber noch nicht vor. Aber in den nächsten Tagen soll es kommen. "Wir wollen die Gewissheit, dass es nicht doch Sicherheitsmängel gibt, und diese wird uns erst das Gutachten geben können", erklärt Just. Zwar bedaure man, dass die Analyse des Vorfalls mehr Zeit in Anspruch nimmt als angenommen, aber das weise auf eine intensive Beschäftigung der Behörden hin.

Denn andererseits seien zwei Monate auch keine überlange Zeit vor dem Hintergrund des tragischen Unglücks. "Wir bitten um Geduld und Verständnis dafür, dass wir diese Expertise brauchen, um daraus Konsequenzen ziehen zu können, wenn es erforderlich ist", so der OB. Man gehe auf Nummer sicher.

Allerdings gebe es ein "Öffnungsszenario". Man stehe sowohl mit der Staatsanwaltschaft als auch mit der RNV im Austausch. Mit den Verkehrsbetrieben, aber auch stadtintern würden bereits Maßnahmen erörtert und vorbereitet, die zum Zeitpunkt einer Öffnung des Übergangs greifen könnten, um die Sicherheitslage zu optimieren.

Konkret hat die Stadt die Hecken an der Ostseite des Übergangs zurückgeschnitten, um die Sicht zu verbessern. Im Gespräch und in Vorbereitung sind weitere Schilder und Warnanlagen.

Update: Freitag, 18. Februar 2022, 19.30 Uhr

Weinheim. (web) Oberbürgermeister Manuel Just steht weiter zu der temporären Schließung des RNV-Bahnübergangs zwischen Stahlbadstraße und Multring. Für die Entscheidungen zur langfristigen Zukunft des Übergangs fordert er indes Sachlichkeit, Nüchternheit und ein Debattieren mit dem gebotenen Anspruch ein. Das sagte der Verwaltungschef am Mittwoch im Gemeinderat, nachdem Stella Kirigiane-Efremidou (SPD) eine Anfrage zu der Thematik in den Raum gestellt hatte. Sie danke der Stadtspitze für die zügige Reaktion auf die Sorgen der Bevölkerung.

Eine dauerhafte Schließung des Übergangs sei jedoch gerade für die ältere Bevölkerung in Multring und Schollstraße kaum zumutbar, so die Sozialdemokratin. Die Menschen müssten zügig ins Multzentrum kommen, das nun mal auf der von den Betroffenen aus gesehen anderen Seite der Schienen liegt. Die SPD-Fraktion habe Ideen zu einem Umbau und einer Absicherung der möglichen Gefahrenstelle.

Just betonte erneut, dass die Stadt Weinheim und ihre Repräsentanten in Gedanken bei dem vor Weihnachten tödlich verunglückten Schüler und dessen Familie sind: "Der Anteil an der Bevölkerung, der sich sorgt, ist zu groß, um zur Tagesordnung überzugehen." Der Aufgang zur Unglücksstelle sei ein Ort der Trauer, auch dies habe zu der einstweiligen Schließung der Passage über die Schienen geführt.

Nun sei jeder konstruktive Vorschlag willkommen, sagte der OB. Die Stadt sei längst in Gesprächen mit Polizei und RNV. Dieser Prozess werde noch vertieft. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall des jungen Radfahrers dauerten an. Just ließ sich dann aber doch entlocken, dass es auf eine von drei Alternativen hinauslaufen könnte. Eine davon sei die endgültige Sperrung des Bahnübergangs. "Das halte ich – Stand heute – für unrealistisch", so der Oberbürgermeister.

Plan B ist längst in der Diskussion: Es geht um zusätzliche Sicherungen wie eine Tempodrosselung der Züge sowie eine Schranke, entweder parallel zu den Schienen oder im 90-Grad-Winkel zur Bahntrasse. Allerdings sei der Takt auf der RNV-Linie fünf eine komplexe Angelegenheit. Und Schranken schützten noch lange nicht vor Eiligen, die die Barriere umgehen "und mit ihrem Leben spielen", so Just. Zumal es auch an anderen Stellen keine Schranken gebe und wohl auch nicht überall welche gebaut würden: "Wir sind in Weinheim ja nicht allein auf der Welt." Es sei deshalb auch ein C nicht auszuschließen: dass der Übergang wieder geöffnet wird – mit den schon vorhandenen Vorrichtungen.

Das müsse jedoch in Ruhe erörtert werden, wenn eine verlässliche Rekonstruktion des Unfalls von Dezember vorliegt.

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 19.36 Uhr

Dauerschließung ist "nicht das Ziel

Mitarbeiter des Weinheimer Bauhofs haben den Bahnübergang zwischen Stahlbadstraße und Multring abgesperrt. Nun wollen die Stadt, die RNV und weitere Fachleute in Ruhe erörtern, wie es dort weitergeht. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Nächste Woche nehmen Experten für Busse und Bahnen sowie Sicherheit im Verkehr den RNV-Bahnübergang zwischen Multring und Stahlbadstraße ins Visier. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Es soll herausgearbeitet werden, wie der Übergang, an dem vor Weihnachten ein tödlicher Unfall geschehen ist, sicherer werden kann. Im Moment ist der Übergang gesperrt. "Aber eine dauerhafte Schließung ist nicht unser Ziel", erklärten jetzt OB Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner.

Viele Bürger forderten bereits den Erhalt des Übergangs. Beim Treffen in der kommenden Woche ist die RNV auf Geschäftsführerebene vertreten. Auf das Ergebnis der polizeilichen Untersuchung des Unfallhergangs wird noch gewartet.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 19.09 Uhr

Stadt sperrt RNV-Übergang an Stahlbadstraße nach tödlichem Unfall

Weinheim. (web) Während die Initiatoren einer Online-Petition für sichere Bahnquerungen in Weinheim einen Klick nach dem anderen einheimsten, wurden in der Weststadt schon Fakten geschaffen: Arbeiter des Weinheimer Bauhofs haben den Bahnübergang der RNV-Linie 5 zwischen Stahlbadstraße und Multring am Dienstag abgesperrt. Die städtischen Mitarbeiter waren noch beschäftigt, als die RNZ dort vor etwas mehr als einer Stunde recherchierte.

Die Stadt Weinheim hat den Medien eine Stellungnahme zukommen lassen. Diese liest sich wie folgt:

Der Bahnübergang der RNV-Linie 5 zwischen Stahlbadstraße und Multring wird von der Stadtverwaltung ab sofort bis auf Weiteres für querende Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Darauf haben sich jetzt der Weinheimer OB Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) verständigt. An dem Bahnübergang hatte sich kurz vor Weihnachten ein tragischer tödlicher Unfall ereignet. Der verunglückte Junge hatte sich früh morgens auf dem Schulweg befunden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

"Ungeachtet dessen haben wir uns entschieden, den Übergang zu schließen, bevor am Montag die Schule beginnt und er von zahlreichen Schülerinnen und Schülern genutzt wird", betonen die Stadtspitzen. Die Schließung sei auch ein Zeichen, dass die Stadt nach dem schlimmen Unfall nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Zahlreiche Kontakte mit Bürgerinnen und Bürgern und zuletzt auch eine Online-Petition zeigten, dass die Menschen in Weinheim jetzt innehalten wollen, damit der Vorfall in Ruhe analysiert werden kann.

"So lange wollen wir die sicherste aller Varianten wählen – und die heißt Schließung", so Just und Fetzner. Damit wolle man mit den Emotionen der Menschen auch behutsam umgehen. Nun werde man mit der RNV und weiteren Verkehrsexperten die Situation und mögliche dauerhafte Verbesserungen prüfen.

Nach Auskunft der RNV wurde der Übergang vor nicht allzu langer Zeit in Augenschein genommen und von den Vertretern der Stadt, der RNV und der Polizei als "grundsätzlich sicher" eingestuft. Nun wolle man prüfen, welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen darüber hinaus sinnvoll und möglich sind. Auch dazu müsse man die Informationen der Unfallauswertung abwarten.

Im Gegenzug bitten Just und Fetzner um Verständnis, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch ältere Menschen einen Umweg in Kauf nehmen müssen.