Von Günther Grosch

Weinheim. Es war nur ein kleiner Erdhügel, den OB Manuel Just am Freitagvormittag beim ersten Spatenstich für das bisher ambitionierteste Bauvorhaben in seiner Amtszeit bestieg. Doch grundsätzlich gilt: "Junge Oberbürgermeister erklimmen jeden Berg", so Justs flapsige Antwort auf die Bitte der Pressefotografen um das passende Bild.

Auf rund sieben Hektar entstehen östlich der Aautobahn A5 im südlichen Randbereich der Stadt auf dem Gelände "Allmendäcker südlich der Liegnitzer Straße" in fünf Baufeldern 60 Bauplätze mit rund 300 Wohnungen. Etwa 30 Grundstücke und Wohneinheiten werden dabei direkt von der Stadt vermarktet, der Rest über Bauträger. In einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren sollen 51 Sozialwohnungen, 37 "preisgedämpfte" Wohnungen, 45 Wohnungen mit Betreutem Wohnen sowie Quartiersräume und ein Grünanger für circa 1000 Menschen entstehen.

Das Gebiet "Allmendäcker" war zuvor gemeinsam mit der übrigen Weststadt Gegenstand des Förderprogramms "Quartier 2020", das die Entwicklung von zukunftsfähigen Quartieren zum Gegenstand hat. In diesem Zuge wurde ein Bürgerwettbewerb auf die Beine gestellt, der die Gestaltung des Gebiets zum Gegenstand hatte.

Nach der intensiven Planungsphase trete man jetzt in die bauliche Umsetzung ein, verwies Just auf die Bedeutung des "besonderen Wohngebiets in der jüngeren Geschichte Weinheims". Wer sich heute frage, welches die Hauptanforderungen an eine Kommune sind und wie die Menschen künftig leben wollen, lande schnell beim Thema "Bezahlbarer Wohnraum".

Hinzu kämen Schlagworte wie "soziale Gerechtigkeit", "demografischer Wandel", "offene und integrative Gesellschaft", "Familienfreundlichkeit", "Generationenverbindung" sowie "ökologische Verantwortung". Sie alle mündeten in dem Anspruch, den Flächenverbrauch auf das Notwendigste zu reduzieren: "Das Areal ,Allmendäcker’ mit seiner urbanen Infrastruktur im Norden und dem herrlichen Freizeitangebot praktisch vor der Haustür steht wie kein anderes für diese Ziele und Zukunftsaufgaben."

Nicht zuletzt durch seine relativ leichte Erschließbarkeit in der Ebene und weil der Grund bereits im Besitz der Stadt war, seien die "Allmendäcker" für das Ziel des bezahlbaren und sozial ausgerichteten Wohnens prädestiniert. Dass der Gemeinderat auf seinem einmal eingeschlagenen Weg geblieben ist, lobte Just als "mutig". Immerhin verzichtet die Stadt – ausgehend von einem Bodenrichtwert von 600 Euro pro Quadratmeter – für das soziale Bauen und Wohnen auf Grundstückserlöse in Höhe von rund 3,35 Millionen Euro. Dies entspricht 23 Prozent des Gesamterlöses.

Er sei sich sicher, so Just, dass die "Allmendäcker" Weinheim noch attraktiver machen und die "Soziale Stadt" dadurch noch spürbarer werde. Was neben dem Stadtplanungs- und Tiefbauamt auch dem in die Planung einbezogenen Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren zu verdanken sei.

Für Arno Linder, Geschäftsführer der Karlsruher Gesellschaft für Kommunale Baulandentwicklung (GkB), stellt Weinheim "kein unbekanntes Terrain" dar. Die GkB sei bereits in den Vortrieb für den Saukopftunnel involviert gewesen. Nach den ehrgeizigen Plänen von Verwaltung und Gemeinderat ("Ende 2019 muss der erste Bagger rollen") wollte man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich weiter sein, so Linder. Lücken in den Vorplanungen und daraus resultierende Umplanungen und nicht zuletzt die Corona-Pandemie durchkreuzten jedoch diese Absicht. "Dank Corona gibt es im Zuge der Ausschreibung aber auch Lichtblicke für die Stadt."

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 25 Firmen abgeholt. Zehn gaben ein Angebot ab, fünf wurden zum Bietergespräch eingeladen. Ein solches Interesse wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen: "Damals waren die Verwaltungen froh, wenn überhaupt eine Firma zu einem annehmbaren Preis ein Angebot abgab." In dem mit einer Baufirma geschlossenen Vertrag wurde der 31. Dezember 2021 für die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten vereinbart.

In Richtung der zahlreich anwesenden Anlieger, die in den kommenden Monaten "reichlich Staub, Dreck und Unmuß" zu ertragen hätten, warb Jürgen Ebert, Geschäftsführer der Baufirma Hauck, um Verständnis. Die Fläche in etwas mehr als zwölf Monaten zu bebauen – Beginn ist am 5. Oktober – sehe er als "sportlich" an.

Dabei gehe es aber nicht nur um 900 Meter Kanal plus 120 Meter Staukanal mit einem Umfang von zwei mal vier Metern sowie um Ab- und Zuwasserleitungen: Erstellt wird auch ein unterirdisches Pumpwerk zur Ableitung des anfallenden Mischwassers in die bereits bestehende Kanalisation. Als Erstes wird von der Theodor-Heuss-Straße aus eine Baustraße erstellt. Das Tiefbauamt verspricht, "dass ein sicherer Fußgängerweg in Richtung Waidsee geöffnet bleibt".