Weinheim. (RNZ) Zwar hat der Friseursalon im Eingangsbereich des Bodelschwingh-Heims weiter geschlossen, aber die Bewohner können sich wieder die Haare machen lassen. Dieses Detail sei vielen wichtig gewesen, berichten Jolanthe Schielek und Christian Rupp, die Geschäftsführer des Bodelschwingh-Heims, in einer Pressemitteilung: "Neue Frisuren gibt es unter Corona-Bedingungen in den großen Bädern der jeweiligen Wohnbereiche."

Seit Montag dürfen mehr und mehr Senioren- und Pflegeeinrichtungen die Corona-Regelungen lockern. Damit geht für die Bewohner eine belastende Zeit zu Ende, in der sie keinen direkten Kontakt zu Angehörigen haben durften. Das Bodelschwingh-Heim stehe damit allerdings vor Herausforderungen, so Schielek und Rupp.

"Eine Tür zu schließen, ist einfacher, als sie unter Vorschriften wieder zu öffnen", merkt Rupp an: "Wir haben nun in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein Konzept erarbeitet, das ein Wiedersehen nach acht Wochen zulässt – aber so, dass wir Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter umfangreich schützen." Auch das Belegungsverbot wurde aufgehoben, sodass neue Bewohner im Heim aufgenommen werden könnten.

Ein Blick zurück: Anfang April wurden 22 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv getestet. Verstorben sind seit April acht Bewohner. Sie waren zwischen 81 und 99 Jahre alt und hatten alle mehrfache schwere Vorerkrankungen, wie das Heim auf RNZ-Anfrage mitteilt. Eine 101 Jahre alte Seniorin wurde ebenfalls positiv getestet. Sie überstand die Infektion – ohne Symptome. Seit Mitte Mai gelten alle als genesen und sind aus der Zimmerquarantäne beziehungsweise häuslichen Quarantäne entlassen. Seitdem ist das Infektionsgeschehen stabil, es sind keine neuen Fälle dazugekommen.

Zum neuen "Konzept zum gesellschaftlichen Leben der Bewohner" erläutert Rupp: "Alle Wohnbereiche bleiben strikt voneinander getrennt. Bewohner dürfen sich nur im eigenen Wohnbereich aufhalten. Für Aufenthaltsbereiche und Gruppenräume gelten Personenobergrenzen. Jeweils zwei Bewohner dürfen im eigenen Wohnbereich in ihren Zimmern unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern zusammenkommen. Gruppenaktivitäten dürfen nur mit sechs Personen in den Wohnbereichen stattfinden." Der hauseigene Chor sowie Musik-, Mal- oder Gymnastikgruppen, die über den eigenen Wohnbereich hinausgehen, finden nicht statt. Die Cafeteria über den Dächern der Zweiburgenstadt bleibt geschlossen und wird als Speisesaal für einen Wohnbereich genutzt.

Seit dem 4. Mai wurde auch vom Land die Ausgangssperre für Bewohner aufgehoben. "Das bedeutet, dass die Senioren seitdem das Haus verlassen und unter den geltenden Corona-Regeln Angehörige treffen dürfen", erläutert Rupp. In der Öffentlichkeit mit einer weiteren Person, im häuslichen Umfeld mit maximal vier weiteren. Sie müssen sich hierzu an der Pforte schriftlich ab- und anmelden. Die Angehörigen müssen schriftlich bestätigen, dass sie symptomfrei sind und keinen Kontakt zu Infizierten hatten. Nach ihrer Rückkehr müssen die Bewohner die Hände desinfizieren und 14 Tage einen Mundschutz beim Kontakt mit anderen Bewohnern tragen. Seit dem 18. Mai greifen auch die "Corona-Verordnung-Besuchsregelungen": "Wir sind aufgrund des Infektionsgeschehens sehr vorsichtig und haben auch hierfür mit dem Gesundheitsamt ein Besuchskonzept entwickelt, denn ein grundsätzliches Besuchsverbot für Angehörige besteht leider nach wie vor", bestätigt die Geschäftsführerin.

Neu ist seit Montag: Jeweils eine Person kann einen Bewohner nach vorheriger Anmeldung einmal in der Woche für eine Stunde besuchen. Dazu gibt es für jeden Wohnbereich einen festen Besuchstag und eine feste Zeit. Die Besuche müssen am Vortag telefonisch angemeldet werden. "Die Treffen finden an Besuchertischen im Erdgeschoss unter Einhaltung des festgelegten Abstands statt", erläutert Rupp und verweist in diesem Bereich auf die Mundschutz-Pflicht und die Pflicht zur Händedesinfektion. Bettlägerige im beschützenden Wohnbereich dürfen einmal in der Woche im Zimmer besucht werden. Dabei müssen die Angehörigen Schutzkittel und FFP-2-Masken tragen.