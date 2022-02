Weinheim. (RNZ) Ganz oben im Regal thront eine Magnum-Flasche Barolo aus dem Piemont. "Die wird getrunken, wenn ich in Rente gehe", sagt Antonio Bufano und schmunzelt. Aber das dauert noch eine ganze Weile, denn erst einmal hat der Gastronom mit italienischen Wurzeln gemeinsam mit seiner Frau Anna-Rita Fedele jetzt in der Fußgängerzone ein Feinkostgeschäft mit Enotheca und kleiner Bistro-Bar eröffnet. Sie heißt nach dem Koch und Besitzer: "Toni di Gusto".

Weinheims Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann und Vera Jöst vom Stadtmarketing haben dem Gastronomen vor Kurzem einen Antrittsbesuch abgestattet. Sie begrüßen die Neueröffnung im Herzen der Weinheimer City. Gemeinsam mit der "La Toscana", dem Eiscafé "La Gelateria", dem Feinkostgeschäft "Marché" und der Confiserie "Le Chocolat" bildet der neue Gourmet-Laden nun ein wahrlich kulinarisches Quartier rund um die Burgenpassage.

Antonio Bufano ist in der Region kein Unbekannter. Der in Apulien geborene Koch hat zuvor Pizzerias in Birkenau und Mörlenbach geführt. Auch im "Toni di Gusto" wird es täglich bis 18.30 Uhr frisch gemachte Snacks und Spezialitäten geben, dazu original italienische Frischwaren und Feinkost – von Kräutern über Pasta bis hin zu Soßen und Sugo. Außerdem lockt eine gut sortierte Auswahl italienischer Weine, Aperitifs, Grappa und Kaffeebohnen aus italienischer Röstung.