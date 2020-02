Von Philipp Weber

Weinheim. Es ist ein anspruchsvoller Haushalt, aber die große Mehrheit der Weinheimer Stadträte trägt ihn mit. Bei drei Gegenstimmen von FDP und Einzelstadtrat Günter Deckert (Deutsche Liste) hat der Weinheimer Gemeinderat am Mittwoch den Etat 2020 und die Mittelfristige Finanzplanung bis ins Jahr 2023 beschlossen.

Im Dezember hatte OB Manuel Just den Haushaltsplanentwurf ins Gremium eingebracht, es folgten je eine Verhandlungsrunde im Hauptausschuss und im Gemeinderat. Die letzte Etappe bildeten die Haushaltsansprachen der sechs Fraktionschefs und des Einzelstadtrats Deckert. Die RNZ fasst zusammen, wie die Fraktionen den Etat einordnen – und wie sie zukünftig wirtschaften wollen.

>>>Das sagen die Fraktionen zum Haushalt 2020<<<

Mit dem prognostizierten Minus in Höhe von 5,1 Millionen Euro konnte kein Redner zufrieden sein: So groß ist der Unterschied zwischen Einnahmen und Aufwendungen. Dennoch lobte Elisabeth Kramer (GAL) Oberbürgermeister Just dafür, dass er von sich aus 1,3 Millionen Euro einsparen will. Sie forderte aber die Wiedereinsetzung der Haushaltsstruktur-Kommission, um das Sparen nicht allein OB und Verwaltung zu überlassen. Zumal die Kommission in der Vergangenheit erfolgreicher gewesen sei als ihr Ruf.

Die Pro-Kopf-Verschuldung Weinheims würde um 112 Euro ansteigen, wenn die Stadt ihr Minus durch Kredite und nicht durch einen Griff in die fast 54 Millionen Euro dicke Rücklage ausgleichen würde, rechnete Günter Bäro (Freie Wähler) vor. Da in den kommenden Jahren Investitionen und dann auch wieder Kreditaufnahmen anstehen, dürfe es ein "Weiter so!" nicht geben. Umso bedauerlicher sei es, dass die Rekordeinnahmen des Bundes nur zum Teil in den Kommunen ankommen.