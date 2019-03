Von Günther Grosch

Weinheim. Altersarmut ist eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit. Gewalt im Alter stellt ein ebenso vielschichtiges wie tabuisiertes Thema dar. Im Alter alleine zu sein, macht nicht nur krank; Einsamkeit verringert auch die Lebenserwartung. Gegen Armut, Gewalt und Alleinsein im Alter anzugehen, das haben sich Martina Schildhauer und die von ihr vor zehn Jahren ins Leben gerufene Stiftungsinitiative sowie die in der Folge daraus erwachsene "Alwine-Stiftung - In Würde altern" zur Aufgabe gemacht.

"Wir müssen den Dreiklang aus arm, alt und allein sowie der daraus folgenden Ausgrenzung Betroffener zum Verstummen bringen", sagt Schildhauer. Im zehnten Jahr ihres sozialen Engagements hat sich die "Alwine"-Vorstandschaft - neben Schildhauer sind dies Friedhilde Walter, Iris Rüsing und Hans-Christoph Noack - jetzt mit Kinobetreiber Alfred Speiser zusammengetan.

Um der nach dem Vornamen ihrer Großmutter benannten Stiftung weitere finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, startet vom 26. bis zum 28. April im "Modernen Theater" in Weinheim und dem Hemsbacher Programmkino "Brennessel" erstmals ein "Filmfest für Generationen". Mit dem Filmwochenende wollen die Organisatoren auf unterhaltsame Weise, doch mit ernstem Hintergrund das Thema Altern aufnehmen und es in seinen zahlreichen Facetten widerspiegeln.

Ziel ist es, auf interessante Weise für das Thema zu sensibilisieren und die Forderung nach einem Altern in Würde öffentlich zu positionieren. Denn: Neben Altersarmut, Gewalt gegen ältere Menschen und Alleinsein im Alter kommt als weitere Säule immer stärker das Thema Demenz hinzu. "Vier zentrale gesellschaftliche und soziale Probleme, von denen viele Familien mittelbar oder unmittelbar betroffen sind oder es werden können", ergänzt Noack. Das Kümmern und Helfen gehöre ebenso zu den Zielen von "Alwine" wie Anstöße für einen öffentlichen Diskurs zu geben.

Aktuell rückt Schildhauer das Projekt "Demenzbegleitung" an der GRN-Klinik in den Fokus und stellt hierzu, verteilt auf zwei Jahre, 50.000 Euro zur Verfügung. "Alwine" übernimmt damit zu zwei Dritteln die Kosten für diese Stelle. Den Rest trägt die Klinik. Er habe die Idee eines Filmfests gerne aufgegriffen, sagt Speiser. Gehören Sonderprogramme und Themenschwerpunkte doch seit jeher zur Tradition des Kinos - ebenso wie Veranstaltungen mit Musik und Kabarett.

Das Filmfest startet am Freitag, 26. April, 20 Uhr, im Modernen Theater mit dem Film "Der Junge muss an die frische Luft" nach dem Bestseller von Hape Kerkeling. Bereits um 18.30 Uhr findet ein "Alwine"-Geburtstagsempfang statt. An gleicher Stelle folgt am Samstag, 27. April, die Krimikomödie "Jetzt oder nie - Zeit ist Geld" von Lars Büschel (Beginn 15.30 Uhr) mit den Ernst-Lubitsch-Preisträgerinnen Gudrun Okras, Elisabeth Scherer und Christel Peters sowie Til Schweiger und Martin Semmelrogge. Weiter geht’s um 18 Uhr mit "Wir sind die Neuen" mit Gisela Schneeberger und Heiner Lauterbach.

Weiter nach Hemsbach wandert das Festival am Sonntag, 28. April. In der "Brennessel" stehen um 18 Uhr der Film "Amour" - er gewann 2012 eine "Goldene Palme" in Cannes - und um 20 Uhr "Wie ein einziger Tag" nach dem gleichnamigen Romanbestseller von Nicholas Sparks auf dem Programmzettel. Vor jedem Hauptfilm gibt es einen Kurzfilm zu sehen, der sich auf jeweils unterschiedliche Weise des Themas Älterwerden annimmt. Viele dieser Kurzfilme - unter anderem "Café d’Amour" von Benedikt Toniolo und "Dunkelrot" von Frauke Thielecke mit Horst Janson in der Hauptrolle - haben nationale und internationale Preise errungen und stammen aus den Filmhochschulen Babelsberg und Ludwigsburg.

Ein Teil der Einnahmen aus den Ticketverkäufen fließt der "Alwine-Stiftung" zu, verspricht Speiser. Wie hoch dieser Anteil ist, hängt von der Anzahl der verkauften Karten ab. Er sei aber optimistisch, dass nicht nur die Premiere des Filmfests ein Erfolg wird, sondern weitere derartige Filmfeste folgen werden. Zusätzliches Bonbon für alle Besucher: Wer seine Eintrittskarte nicht wegwirft, kann beim Vorzeigen seiner Karte am 5. Mai in einer Sondervorstellung bei freiem Eintritt den Kultfilm "Harold und Maude" sehen. Mit dieser Einladung möchte die "Alwine-Stiftung" allen Unterstützern ein spezielles "Dankeschön" zukommen lassen.

Info: Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 2. April, im "Modernen Theater". Eintrittskarten für acht Euro sind - soweit verfügbar - an der Abendkasse erhältlich. Karten für den Eröffnungsabend am 26. April kosten inklusive Büffet und Getränke 15 Euro.