Weinheim. (web/zg) Auch wenn die Grundstücke im künftigen Gewerbegebiet "Nord" an der Bundesstraße B3 "ausgesprochen gut" nachgefragt werden, kommt das Vergabeverfahren nicht so schnell voran wie geplant. Das teilte die Pressestelle der Stadt am Mittwoch mit. Grund ist die Änderung eines Vergabekriteriums, das rechtlich problematisch sein könnte.

Der Mitteilung zufolge gibt es für die 31 Grundstücke rund 40 Bewerber. Die Verwaltung könne sich angesichts dieser Zahl grundsätzlich bestätigt fühlen, heißt es: Sie hatte dem Gemeinderat im Mai vorgeschlagen, die Vergabe der Grundstücke über Kriterien zu steuern.

Der Gemeinderat war dabei der von der Verwaltung vorgeschlagenen Gewichtung der Kriterien gefolgt, nachdem ein anderslautender Vorschlag der GAL keine Mehrheit gefunden hatte. Nun sollen die Kriterien aber noch mal angepasst werden. Dies habe OB Manuel Just bereits mit den Fraktionen abgesprochen. So war ursprünglich eine Sondersitzung des Gremiums zur Vergabe Anfang Oktober vorgesehen. So weit sei die Vergabe aber noch nicht gediehen, weil es einen Bewerber gegeben habe, der das Kriterium des Standortbezugs moniert hatte. Tatsächlich könne die Frage nach Firmensitz, Betriebsmittelpunkt und Anzahl von Mitarbeitern mit Wohnsitz in Weinheim, die mit zehn Prozent gewichtet werden sollte, rechtlich angreifbar sein, so die Verantwortlichen. Zuvor hatten sie eigens eine Anwaltskanzlei beauftragt, die dieser Frage nachging.

Das Kriterium des Weinheim-Bezugs war auch aufgrund von Forderungen aus den Reihen des Gemeinderates aufgenommen worden, um bei der Ausweisung von Gewerbearealen gezielt die örtliche Wirtschaft zu fördern. "Die Intention", bedauert OB Just, "ist nachvollziehbar, aber die Rechtssicherheit des Vergabeverfahrens geht vor".

Nun werden die Vergabekriterien entsprechend überarbeitet. Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann rechnet damit, dass eine neue Beschlussfassung mit der folgenden Vergabe im ersten Quartal 2021 stattfinden kann.

Der (Gesamt-)Zeitplan sei nicht gefährdet, da die Erschließungsarbeiten plangemäß im Sommer 2021 enden. Dann sollen die Firmen kommen.