Weinheim. (web) Es geht um nicht weniger als die Frage, was seinen Platz an welcher Stelle hat: Im Beteiligungsprojekt "Weinheimer Zukunftswerkstatt" sollen grundlegende Entwicklungsziele für die Stadt diskutiert, Leitlinien für deren Entwicklung formuliert sowie als Ergebnis ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet werden. Eine gewichtige Rolle spielen dabei die Impulse aus den Arbeitsgruppen zu den Kernthematiken Wohnen, Gewerbe, Mobilität und Freiraum. Diese sollen sich aus je 15 zufällig ausgewählten Bürgern, aber auch aus jeweils 15 Interessenvertretern zusammensetzen. Tagen werden die Gruppen im Frühjahr und im frühen Sommer. Die Vertreter von Interessengruppen reden naturgemäß gern mit. Aber dürfen alle? Der Naturschutzbund (Nabu), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Bürgerinitiative Breitwiesen e. V., das Bundesbündnis Bodenschutz und der Bauernverband haben sich beschwert.

> Was die Beschwerdeführer sagen: Ihr Schreiben ging auch an die Medien, verfasst hat es Jörg Steinbrenner, der stellvertretende Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Weinheim. Er beklagt sich zunächst darüber, dass nicht öffentlich kommuniziert worden sei, welche Gruppierungen bei welchen Themengebieten überhaupt zur Mitarbeit aufgefordert wurden. Auch eines der beiden begleitenden Planungsbüros habe auf Nachfrage keine Auskünfte erteilt: "So blieb der Verein BI Breitwiesen möglicherweise als einziger prominenter Vertreter unter den Nicht-Eingeladenen außen vor." Der Nabu, der BUND, das Bundesbündnis Bodenschutz und der Bauernverband hätten gleichermaßen überrascht darauf reagiert, dass die BI Breitwiesen nicht dabei sein soll.

Schließlich habe die Initiative 2013 die Entwicklung der Stadt mitgeprägt: durch den damaligen Bürgerentscheid, der eine gewerbliche Erschließung des Gebiets Breitwiesen verhinderte. Steinbrenner und seine Mitstreiter wittern einen Affront: "Sollten kritische Töne in der Zukunftswerkstatt bereits frühzeitig verhindert werden?", fragen sie in ihrem Schreiben.

Darüber hinaus habe die Stadt auch die berücksichtigten Akteure vor Herausforderungen gestellt. Immerhin müssten diese bis Montag, 10. Januar, Mitglieder für die Arbeitsgruppen benennen, Stellvertreter inklusive. "So wurde zwar auf der Homepage der Zukunftswerkstatt der 1. Dezember als Datum der Einladung genannt. Der Brief trug dann aber das Datum vom 10. Dezember." Wegen des vorweihnachtlichen Postaufkommens seien einige der Einladungen erst ein paar Tage vor Weihnachten zugestellt worden. Die einzelnen Gruppierungen müssten ihre Arbeitsgruppen-Vertreter daher in den Weihnachtsferien finden und benennen. Dies sei nicht nur wegen Corona schwierig – einfache Versammlungen sind derzeit nicht möglich –, sondern auch aufgrund von Ferien und Feiertagen. "Nebenbei hatten auch die Ansprechpartner der begleitenden Büros bis Dreikönig Betriebsferien und standen für Auskünfte nicht bereit."

> Was die Verwaltung antwortet: Wenn die Arbeitsgruppen zusammenkommen, um Impulse für den nächsten großen Bürgerdialog zu erarbeiten, sei der Bodenschutz ein "elementarer Aspekt", erklärt das Amt für Stadtentwicklung in einer Pressemitteilung. Der Bodenschutz genieße bei allen Themen eine hohe Relevanz und spiele auch beim "Querschnittsthema" Klima eine wichtige Rolle. Deshalb seien für die Beratungen in den Arbeitsgruppen die maßgeblichen Natur- und Umweltschutzverbände Nabu und BUND, aber auch die Gruppierungen Fridays for Future und Parents for Future eingeladen worden: "Darüber hinaus wurde der Bauernverband zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Gewerbe und Freiraum berücksichtigt." Das Bundesbündnis Bodenschutz wiederum sei als stadt- und bundesweit arbeitende Institution mit breitem inhaltlichem Spektrum bei der Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Gewerbe und Wohnen berücksichtigt.

Auch Erster Bürgermeister Torsten Fetzner lässt sich zitieren: Er zeigt sich "überrascht" über die Wahrnehmung, dass kritische Töne zum Verstummen gebracht würden. Das Gegenteil sei der Fall. Ein wichtiges Kriterium sei es jedoch, Gruppierungen zu berücksichtigen, die ein bestimmtes Thema auf Ebene der Gesamtstadt vertreten, in diesem Fall das Schutzgut Boden. Organisationen, die sich über einen ortsteilbezogenen, projektbezogenen oder teilräumlichen Bezug definieren, entsprächen nicht dem Auswahlprofil. "Aus diesem Grund wurde keine der zahlreichen Initiativen eingeladen, die sich auf ein bestimmtes Gebiet beziehen."

Die zusätzliche Berücksichtigung der BI Breitwiesen hätte aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Bundesbündnis Bodenschutz sogar ein Ungleichgewicht erzeugt. "Das wäre in der Sache nicht ausgewogen und anderen Interessenvertretern gegenüber unfair, die dann nicht zum Zuge kämen. Bei der Vielzahl an Weinheimer BIs, die sich alle für ein lokales Thema engagieren, wäre es auch nicht korrekt, die BI Breitwiesen als einzelne Gruppierung zu berücksichtigen und andere nicht." Die Stadt habe dies bereits ausführlich erläutert. Man stehe aber weiter für Gespräche zur Verfügung. Auf die Vorwürfe zu den knappen Fristen wird nicht näher eingegangen. Die Stadt verspricht aber, unter www.zukunftswerkstatt-weinheim.de Informationen zu veröffentlichen.