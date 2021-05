Von Philipp Weber

Weinheim. Viele kennen ihn. Wolfgang Zotz steht wie wenige andere für den Begriff des "Unruhestands". Er hat sich in den letzten Jahren für eine große Zahl an gemeinnützigen Projekten engagiert – und auch unbequeme Themen angepackt: So tritt er mit großer Leidenschaft für eine Verringerung des Fleischkonsums ein. Nun sitzt Zotz auf einem Klappstuhl. Trotz des mehr oder weniger gut funktionierenden Mikros spricht er so leise, dass die knapp 150 Umstehenden etwas zusammenrücken, natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

Dass Zotz von seiner Covid-19-Erkrankung und deren Folgen berichten würde, hat der Sprecherkreis des Bündnisses "Weinheim bleibt bunt" schon im Vorfeld seiner Kundgebung am Sonntagnachmittag auf der unteren Schlossparkwiese angekündigt. Ihn so zu sehen, macht trotzdem betroffen. Doch zunächst spricht der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (Grüne), der die (Gegen-)Demo moderiert. Nach monatelanger Pause hat das Bündnis wieder zum friedlichen Protest aufgerufen.

Grund sind die sogenannten "Lebensfreunde", die die obere Schlossparkwiese regelmäßig mit Musik und Reden beschallen, am Sonntag sind 50 von ihnen im Park. Inhaltlich schließen sich die "Lebensfreunde" weitgehend an Thesen der "Querdenker" an, die jedwede Schutzmaßnahmen gegen Corona ablehnen. Sckerl erklärt, dass er Verständnis habe für Kritik an der Corona-Politik. Er könne aber nicht akzeptieren, wenn die Gefahren des Virus geleugnet werden – und der demokratisch verfasste Staat zum Ziel von Anfeindungen wird. Die RNZ erfährt am Rande der Demo, dass die Bündnis-Verantwortlichen länger überlegt haben, ob und wie sie ihren Gegenprotest gestalten. Letztlich entschied man sich für eine Kundgebung in Präsenzform, mit umfangreichen Vorsichtsmaßnahmen – und mit Rednern, die mit Corona in Berührung gekommen sind und aus erster Hand berichten können.

Zotz spricht als Erster. "Hätte es die Erkenntnisse und Schutzmaßnahmen gegeben, die heute vorliegen, wäre der 6. März 2020 ein weniger dramatischer Tag für mich und meine Freunde geworden", sagt er. Damals hätten sich elf Freunde in einer Privatwohnung getroffen. Fünf Menschen wurden später positiv getestet, zwei leben heute nicht mehr. Zotz kam auf die Isolierstation in der Weinheimer Klinik. Von Covid-19 hat er sich bis heute nicht ganz erholt. Denn es blieb nicht bei einem Klinikaufenthalt: Im Frühsommer 2020 kamen Probleme mit Wassereinlagerungen in den Lungenflügeln dazu, im Hochsommer wurde eine unzureichende Funktion der Herzklappen diagnostiziert. Der daraus folgende Eingriff der Kardiologen verzögerte sich bis in den Februar. Nun gehe es langsam bergauf, so Zotz, der von 38 Berufsjahren nur eine Woche im Krankenstand verbrachte. Jetzt dankt er Ärzten und Pflegern. "Nach meinen Erfahrungen nehme ich Einschränkungen ohne Murren hin", sagt er. Er bedaure, dass der ehemals als Ehrentitel bekannte Begriff "Querdenker" nun von "Wirrköpfen" missbraucht wird.

Die Pandemie sei auf ein Gesundheitswesen getroffen, das seit 2004 knallhart verschlankt wird, so Uwe Kupferschläger. Der Mannheimer Intensivpfleger, Betriebsrat und Verdi-Gewerkschafter spricht für diejenigen, die man 2020 beklatschte: die Pflegenden. "Heldentum hilft gegen eine Pandemie wenig", stellt er klar. Klinikbelegschaften könnten nach Katastrophen wie Zugunglücken alles aus sich herausholen, sich aber nicht über ein Jahr lang aufopfern. Ihm ist der Hinweis auf das Klinikpersonal wichtig, das in Küchen oder Putzkolonnen malocht. Hier hätten sich die Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert. Stichwort: Ausgliederungen. Er fordert eine Grundsatzdebatte über den Wert des Gesundheitswesens ein – und rät dazu aufzupassen. "Seien Sie vorsichtiger als die Politik, die in Ihrem Namen handelt." Die Medizin ist gleich zweimal vertreten: mit Dr. Stefan Bilger und Dr. Karl-Friedrich Schmitt. Auch sie sind "Unruheständler". Bilgers Engagement gilt dem Kreisimpfzentrum (KIZ) in Heidelberg-Pfaffengrund, Schmitt setzt sich auch für das regionale Ärztenetzwerk Regiomed ein. Sie räumen unter anderem mit den Mythen der Impfgegner auf.

Die Vakzine kämen aus so vielen verschiedenen Ländern, dass eine "Impfverschwörung" undenkbar sei. Biologisch unmöglich sei auch, dass sich menschliches Erbgut verändert: mRNA und DNA sind völlig verschiedene Dinge. Gefährliche Nebenwirkungen – darunter die Hirnvenenthrombose – seien sehr, sehr selten und kämen auch bei Vakzinen vor, die schon länger in Gebrauch sind. Auf der anderen Seite stünden die bereits erzielten Impferfolge. Dennoch: Ganz verschwinden werde das Virus nie.

Dass mehr gewohntes Leben zurückkehrt, hoffen jedoch nicht zuletzt die Musiker Daniele Aprile (Gitarre) und Michelle Walker (Gesang), die die Gegenkundgebung gekonnt untermalen.