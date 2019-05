Weinheim. (cab) Vom 30. Mai bis 2. Juni treffen sich Corpsstudenten aus ganz Deutschland zur jährlichen Verbandstagung in Weinheim. Der Auftakt findet an Christi Himmelfahrt mit einem Konzert am Marktplatz und der Begrüßung der Mitglieder des Weinheimer Senioren-Convents (WSC) und des Weinheimer Verbandes Alter Corpsstudenten (WVAC) durch Oberbürgermeister Manuel Just im Rathaus statt.

Über 2500 aktive und ehemalige Studenten werden auf den Jahreshauptversammlungen über Zukunftsfragen der Verbindungen sprechen und in der Zweiburgenstadt feiern, etwa beim Dämmerschoppen auf der Burgruine Windeck. Am Samstagvormittag werden im Festsaal der Wachenburg Studenten mit der Friedrich-von-Klinggräff-Medaille ausgezeichnet.

Der Stifterverein Alter Corpsstudenten vergibt diesen Preis jährlich an Corpsmitglieder, die sich in ihrer Studentenverbindung und im Studium besonders verdient gemacht haben. Abends werden die Studenten im Anschluss an den Kommers auf der Wachenburg in einem Fackelzug an den Marktplatz zum Großen Zapfenstreich wandern. Den Abschluss der Tagung bildet am Sonntag der Frühschoppen im Burghof.