Weinheim. (keke) Andrés Salazar und sein "Café Flo" erwiesen sich für den zuletzt auf den Marktplatz verlagerten Burgfrühschoppen des Weinheimer Verbandes Alter Corps-Studenten (WVAC) als Retter in der Not. Denn der Kälteeinbruch von letzter Woche hatte den Weg auf die Wachenburg einstweilen unpassierbar gemacht. "Terra Wachenburg: Wo Stein und Wein zusammenkommen", hätte das Motto der diesjährigen Zusammenkunft auf Weinheims über der Stadt thronendem Wahrzeichen lauten sollen.

Umso mehr bedauerte es der Vorsitzende des Wachenburgausschusses, Jan Schleicher, dass die Weinverkostung ebenfalls ausfiel: "Manche Tage sind eben anders als andere!" Die Lacher unter den Gästen hatte er dennoch auf seiner Seite. Schlug er doch einen neuen Namen für den WVAC um dessen neu ins Amt gewählten Vorsitzenden Thomas Bobke, einem Vertreter der Slesvico-Holsatiae Hannover, vor: "WVGAC" solle sich dieser künftig nennen: "Weinheimer Verein Ganz Alter Corps-Studenten".

Ihm komme es fast so vor, als ob zwischen ihm und den Corps-Studenten eine höhere Macht steht, "die partout verhindern will, dass wir zusammenkommen": Ein gut aufgelegter Oberbürgermeister Manuel Just spann den Bogen in nicht weniger launiger Weise weiter. Bei seiner 2018 erfolgten Wahl zum Stadtoberhaupt habe er zwar ein "tolles Ergebnis einfahren" können. Seitdem aber stehe sein Job mit Blick auf WVAC-Veranstaltungen unter einem weniger günstigen Stern, so Just.

Erst sei ihm der Wahleinspruch von Dauerkandidatin Fridi Miller dazwischengekommen, und er habe auf seine Premiere beim Burgfrühschoppen "ein bisschen länger als geplant" warten müssen. Zwar sei er 2019 schon als Gast, aber "noch nicht offiziell als amtierender OB" beim Frühschoppen dabei gewesen. Ein Jahr später kam Corona und stand wie auch im Vorjahr erneut zwischen ihm und dem WVAC. Jetzt seien die Wetterkapriolen von Tiefdruckgebiet "Ortrud" schuld daran, dass man sich nur in einem kleineren Kreis treffen konnte, bedauerte Just. Dennoch bleibe er optimistisch und freue sich auf die diesjährige Weinheim-Tagung, die die Corps-Studentenschaft vom 26. bis zum 29. Mai ausrichtet, "um es dann endlich so richtig krachen zu lassen".

Im Rückblick bewertete Just die vergangenen zwei Jahre, auch wenn diese für die Kommune im Allgemeinen und ihre Bürger im Besonderen äußerst anstrengend waren, als "positiv". Die Zweiburgenstadt könne selbstbewusst in die Zukunft blicken. Man habe vieles richtig gemacht und bewähre sich in der aktuellen Ukraine-Krise als "Möglichmacher, Kümmerer und Umsetzer".

Mit derzeit jeweils rund 200 Flüchtlingen in der Kreissporthalle, weiteren 200 Menschen, die dank eines großartigen Engagements der Bürger privat untergebracht sind, sowie 40 ukrainischen Waisen- und Pflegekindern in der stillgelegten Jugendherberge, sei er auf eine Hilfsbereitschaft in der Stadtgesellschaft stolz, "die nicht oft genug gewürdigt werden kann".

Die Herausforderungen, die ein OB zu bewältigen habe, seien gewaltig, hob Schleicher hervor. Just blieb seine Antwort darauf nicht schuldig. Wenn er einmal nicht mehr OB sei, habe er "wohl die gleiche Frisur" wie sein beim Frühschoppen ebenfalls anwesender Vorgänger Heiner Bernhard, schmunzelte Just.

Wieder ernster wurde Schleicher in seinem Schlusswort. Mittlerweile seien es bereits fünf Anfangsgenerationen von jungen Corps-Studenten, die wegen Corona gar nicht wüssten, was die "Weinheim Tagung" mit Festkommers, Gedenkfeier, Verleihung der Friedrich-von-Klinggräff-Medaillen und Fackelzug so-wie mit ihren durchschnittlich 1500 aus allen Teilen der Bundesrepublik "auf ihre Burg" anreisenden Corps-Studenten darstellt. Schleicher: "Sie lechzen geradezu danach, so etwas zu erleben." Auch deshalb freue er sich darauf, dass es in diesem Jahr endlich wieder klappen soll. In diesem Sinne sein Glas erhebend, so Schleicher: "Vivat, crescat, floreat" – "Es lebe, blühe und gedeihe".