Wer hat den Mord auf der „Lotus“ begangen? Die Zuschauer des Guckkasten-Theaters an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule konnten im Verlauf der Premiere am Donnerstag Tipps abgeben. Die Schüler wiederum haben sich das Stück sehr hart erarbeiten müssen. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Weinheim. Viel zu lange musste das Ensemble des "Guckkastentheaters" pandemiebedingt auf seinen Applaus warten. Doch am Donnerstag war es für die Theatergruppe der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) endlich wieder so weit, und was lange währte, wurde endlich gut. Vor ausverkauftem Haus lud die Gruppe ihre Gäste auf eine wilde Reise zum "Tod auf dem Nil" ein. Das aufgeführte Stück basiert auf dem 1937 erschienenen Roman der britischen Krimiautorin Agatha Christie.

"Ich bin ein Krimi-Fan und finde Agatha Christie fantastisch", erklärte die Lehrerin für Geschichte und Gemeinschaftskunde, Liane Schneider, ihre Auswahl. Sie leitet die Theater-AG schon seit vielen Jahren, seit diesem gemeinsam mit Silvia Held. Bereits im Juni 2020 hätte das Stück an der Bonhoeffer-Schule seine Premiere feiern sollen, doch Corona machte dem Ensemble einen Strich durch die Rechnung. Statt des Auftritts auf der Bühne und tosendem Applaus folgte ein fast zwei Jahre langes Sonderprogramm.

Geprobt wurde zuerst lange Zeit nur online per Video-Meeting, dann zwar vor Ort, aber permanent mit Maske. Doch die zwölfköpfige Gruppe ließ sich nicht bremsen. "Diese Ausdauer finde ich wirklich unheimlich bemerkenswert. Da habe ich die größte Hochachtung vor", lobte Schneider ihre Gruppe. Doch bis zuletzt hielt die Pandemie das Stück fest im Griff. Eine Woche vor der Premiere musste die Rolle des Passagiers "William Smith" aufgrund eines positiven Corona-Tests neu besetzt werden. Und nur gut 48 Stunden vor der Premiere folgte die nächste Hiobsbotschaft. Denn zu diesem Zeitpunkt vermeldete die Schülerin, die mit der Figur Kay Mostyn eine der Hauptrollen innehatte, ebenfalls einen positiven Test. So musste binnen kürzester Zeit eine neue Besetzung her. Schneider rief Viola Weinreich an, die früher ein Teil des Guckkastentheater-Ensembles gewesen war, allerdings inzwischen die Schule gewechselt hatte. "Ich wusste, die einzige Rettung wäre Viola", so Schneider. Und die Vorstellung, die Weinreich lieferte, war beeindruckend.

Perfekt fügte sie sich in das Ensemble ein und glänzte durch Textsicherheit und ihre schauspielerische Leistung. Und auch der Rest der Gruppe lieferte auf der Bühne ein wahres Feuerwerk ab. Mit viel Drama, Witz und gesanglichen Einlagen boten sie ein Kriminalstück, bei dem die Zeit dahinflog. Und so fühlten sich auch die Zuschauer, als wären sie selbst dabei, auf der mörderischen Reise auf der "Lotus". Dank des Engagements von Lukas Gruber, der in dem Stück die Rolle des Pfarrers Ambrose Pennefather verkörperte, konnten die Besucher in der Pause über das Scannen eines QR-Codes rätseln, wer der Mörder ist.

Gruber hatte die Programmierung übernommen, und am Ende der Pause zeigten die Leinwände im Saal das Abstimmungsergebnis. Nach Ende des Stückes bekamen die Akteure tosenden Applaus und ein großes Lob der Schulleiterin. "Es ist unglaublich, was Ihr uns heute Abend geschenkt habt", dankte Andrea Volz der Gruppe. "Ihr habt heute den Startschuss für den Auftakt des kulturellen Lebens an der DBS gegeben, das wir so sehr vermisst haben." Und für die beiden Leiterinnen der AG gab es von dem Ensemble ein Geschenk: ein Gutschein für eine Fahrt auf dem Neckar. "Und das hoffentlich mit weniger Drama als bei dem Stück."

Info: Das Stück wird am Samstag, 9. April, und Montag, 11. April, erneut um 19.30 Uhr an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule aufgeführt. Karten gibt es unter anderem in der Beltz-Buchhandlung.