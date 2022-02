Weinheim. (pm/RNZ). In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Weinheim wurden im Rahmen einer Flächentestung durch das Gesundheitsamt weitere Personen positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind damit 31 Personen (24 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 7 Mitarbeitende) positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Aktuell sind dabei drei Wohnbereiche betroffen. Aufgrund noch ausstehender Testergebnisse ist ein weiterer Anstieg der Fallzahlen zu erwarten. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.