Fridays for Future war in Weinheim bereits mehrfach aktiv. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web/zg) Die Schwerpunkte sind verschieden, aber fürs Klima treten sie gemeinsam auf: Im Vorfeld der nächsten globalen Protestaktion am Freitag, 25. September, hat sich ein Weinheimer Klimabündnis gebildet. Es setzt sich aus Fridays for Future, der Jugendbewegung für Klimaschutz, aus der Elternvereinigung Parents for Future, der Bürgerinitiative Breitwiesen, dem Naturschutzbund (Nabu), dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Organisation "Plant for the Planet" zusammen. Weitere Einzelpersonen und Vereine seien ebenfalls mit im Boot, so Fridays for Future und Parents for Future in einer Presseerklärung.

"Unsere gemeinsame Vision ist das Erreichen der Ziele des Pariser Klima-Abkommens durch innovative Konzepte und den Mut, entschlossen politische Entscheidungen zur Wahrung des Eineinhalb-Grad-Ziels umzusetzen", heißt es weiter.

Angestoßen von Fridays for Future sind für den 25. September weltweit Protestaktionen für einen besseren Klimaschutz geplant. Besondere Hygienebedingungen sollen die Gesundheit der Teilnehmer schützen. "Die Corona-Krise wirkt wie ein Brennglas. Sie hat verdeutlicht, wo wir besser werden müssen: im globalen Gesundheitsschutz, bei echter Bildungsgerechtigkeit, in der Digitalisierung und in der Entschlossenheit, den Klimawandel ebenfalls als Krise zu verstehen, die schnellstmöglich angegangen werden muss", teilen Stefano Bauer (Fridays for Future) und Kerstin Treber-Koban (Parents for Future) mit. "Es gibt keinen Planeten B! Lasst uns gemeinsam handeln!".

Info: Fridays for Future, Parents for Future und weitere Organisationen rufen am Freitag, 25. September, zu einer Demonstration in Weinheim auf. Mitzubringen ist ein Mund-Nasen-Schutz, der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Die Protestaktion beginnt um 16 Uhr im Stadtgarten (Nähe Babostraße) und endet im Schlosspark mit einer Kundgebung und Musik.