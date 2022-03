Kilian Hepp (v.l.), Severin Junker und Torben Gottwald bereiteten am Donnerstag in der offenen Küche das Menü vor. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Sie kommen ins Restaurant, ohne sich zu erkennen zu geben. Dann schauen sie sich das Ambiente an, studieren das Angebot, überprüfen die Kompetenz des Service – und nehmen eine Mahlzeit zu sich: die Test-Esser, deren Entscheidung wesentlich dazu beiträgt, ob ein Lokal einen der renommierten Bib Gourmands von Michelin erhält. Den Bistronauten im Alten OEG-Bahnhof ist es abermals gelungen, die Profikritiker zu überzeugen.

Was ist ein Bib Gourmand? Die Michelin-Sterne kennt jeder. Daneben vergibt Michelin Deutschland aber auch die sogenannten Bib Gourmands. Dieses Label würdigt Restaurants, "die sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten". Etwas konkreter: Die gehobene Gastronomie zwischen RNV-Trasse und Kopernikusstraße wird auch 2022 in den wichtigsten Restaurantführern vertreten sein, gedruckt wie online.

Was hat den Profikritikern gefallen? "In dem ehemaligen OEG-Bahnhof von 1903 isst man richtig gut. In ungezwungener moderner Atmosphäre mit Industrie-Charme steht auf der Tafel ein saisonales Menü angeschrieben – beim Hauptgang wählt man zwischen Fleisch, Fisch und Vegi. Dazu gibt es deutsche Weine. Wer an der Theke speist, schaut in die offene Küche." Zugegeben: Die Formulierung klingt gekonnt und bringt den Charakter des Hauses auf den Punkt. Nur eine Kleinigkeit: Industrie findet man heute keine mehr am alten OEG-Bahnhof. Wobei das früher anders war: Während heute in der Nachbarschaft Wohnungen stehen, gab es hier einst Fabriken der Firma Freudenberg.

Wie geht es den Bistronauten? Natürlich ist die Freude groß im Alten Bahnhof. Für das Team und dessen Arbeit stelle der Bib Gourmand eine Aufwertung dar, lassen die Bistronauten wissen, als die RNZ am Donnerstagnachmittag anruft. Um diese Zeit hat das Restaurant noch nicht geöffnet, aber die Vorbereitungen für die Bewirtung der Abendgäste laufen schon. Bei den Bistronauten eine Reservierung zu ergattern, ist übrigens gar nicht so einfach. Das Lokal hat von Dienstag bis Samstag jeweils von 18 Uhr an geöffnet, besonders Freitage und Samstage sind begehrt. Das solle jedoch niemanden davon abhalten, es zu versuchen, betont man in der Kopernikusstraße. Manchmal werden Tische auch recht kurzfristig frei.

Wer hat sonst noch einen Bib Gourmand bekommen in der Region? Den "Bib" hat noch das Restaurant Möbius in Schwetzingen erhalten, ebenso wie Kaltwassers Wohnzimmer in Zwingenberg. Auch diese Lokale bleiben in der illustren Runde der "Bib"-Träger. Unter den "Aufsteigern", die einen der neuen Bib Gourmands erhalten haben, ist keiner aus der Region. In die andere Richtung ging es dagegen gleich drei Mal: Ein Lokal in Brühl, ein Restaurant in Neckargemünd und eine Gastronomie in Birkenau tauchen auf der Liste mit Betrieben auf, denen der Bib Gourmand gestrichen worden ist.