Von Günther Grosch

Weinheim. So viel steht schon heute fest: Der kommende 22. Mai wird zweifelsohne zu einem wichtigen Datum für die Sportstadt Weinheim. Hier haben mit der TSG 1862 Weinheim und dem Athletik-Club (AC) 1892 Weinheim nicht nur zwei der mitgliederstärksten Sportvereine Nordbadens ihre Heimat.

Auch wenn sie zuletzt wegen der Coronapandemie ausfallen musste: Mit der normalerweise im Zwei-Jahres-Turnus ausgetragenen traditionellen Sportmeile "Sport mit Spaß" (SmS) für Kindergarten- und Grundschulkinder mit knapp zwei Dutzend Mitmachstationen weist die Sporthochburg zudem am gleichen Tage von 11 bis 16 Uhr auch noch eine weitere hochkarätige Sportveranstaltung "Rund ums Schloss" für die nachfolgende jüngere Sportlergeneration auf.

Den Tag der diesjährigen Auflage der SmS-Veranstaltung verbindet die Stadt gemeinsam mit der Bürgerstiftung Weinheim und der TSG Weinheim zusätzlich mit einer weiteren sportlichen wie gesellschaftlichen Aktivität: Der 2,8 Kilometer lange Rundweg um das Naherholungsgebiet Waidsee wird als "Vitalparcours" nicht nur für Spaziergänger und Jogger, sondern für alle, die Lust an eigener körperlicher Ertüchtigung und gesteigerter Fitness haben, offiziell eingeweiht.

Weil "Bewegung die Grundlage unserer Gesundheit ist", so TSG-Geschäftsführer Matthias Stöhrer, können künftig Senioren wie Youngsters an drei "Sportinseln" mit jeweils drei Sportgeräten ihre Fitness überprüfen und möglichst noch weiter steigern. Die Idee für das Projekt stammt aus der Fundraising-Gruppe der Bürgerstiftung. Die Stiftung müsse neben Kunst, Kultur und sozialen Aspekten auch noch weitere gesellschaftliche Felder bedienen und andere Zielgruppen, vor allem auch jüngere Menschen erreichen und für diese attraktiver werden, so der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Jürgen Osuchowski, im Pressegespräch.

Nach einem konstruktiven Austausch mit Weinheims Erstem Bürgermeister Torsten Fetzner kristallisierte sich der Waidsee-Rundweg als "möglicherweise interessantes sportliches Objekt" heraus. Als ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet holte man sich die TSG mit ins Boot, die wiederum die Installation einer Art modernen "Trimm-dich-Pfads" vorschlug. Gerade jetzt nach Corona stelle wieder mehr körperliche Bewegung ein wichtiges Element für alle Teile der Bevölkerung dar, "von den Kindern in der Grundschule bis hin zur älteren Generation sowie Menschen auch mit Handicap", so Stöhrer.

Wichtig dabei: "Eine Geräteauswahl zu finden, die einen Anreiz für die gesamte Familie abbildet, unabhängig vom jeweiligen Fitnessniveau", ergänzte TSG-Experte Oliver Schneider. "Der Papa kann zeigen, wie viele Klimmzüge er noch drauf hat, und der Großvater balanciert mit dem Enkel an der Hand über die Wackelbrücke." Zudem müssten die Geräte möglichst selbsterklärend sein und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus aufweisen. Bei der Aufstellung der Geräte im Auge behalten werden musste gleichzeitig die Tatsache, dass es sich bei Teilen des Waidsee-Areals um ein Naturschutzgebiet handelt und von den Sporttreibenden nicht zu viel Fläche zertreten wird, berichtete Barbara Bechtold vom Grünflächenamt. Zudem hätten hier auch die Angelsportfreunde ihr geschütztes Revier.

30.000 Euro, gesponsert zum Teil von der Hector-Stiftung, der Volksbank Weinheim-Stiftung, dem Software- Unternehmen Rodias sowie privaten Spendern, machten das Vorhaben schließlich "rund". Es seien "sehr viele gute Ideen zusammengekommen", lobte Bürgermeister Fetzner zudem die "Stimmigkeit" und schnelle Umsetzung des Vorhabens. Die Bürgerstiftung sei eine bekannte und beliebte Institution in Weinheim, "der man gerne etwas zukommen lässt und hilft". Was im Falle der Stadt für die kostenlose Installation der Geräte durch den Baubetriebshof gilt.

Der Waidsee stelle für das Projekt den idealen Standort dar, gab sich TSG-Vorsitzender Volker Jacob überzeugt. Rund 26.000 Bürger der 45.000 Einwohner zählenden Zweiburgenstadt zeigten sich als Breitensportler in deren Vereinen aktiv. Als "Mittelstadt" liege Weinheim damit in Deutschland mit an der Spitze. Von dem Parcours profitiere darüber hinaus auch der Sportunterricht der umliegenden Schulen, ergänzte die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung, Gudrun Aisenbrey. Zwei Workshops sollen Einsteigern wie Fortgeschrittenen die richtige Nutzung der Sportgeräte vor Augen führen.

Die offizielle Übergabe und Freigabe des Vitalparcours mit Ansprachen und musikalischer Umrahmung durch vier Bläserensembles der Musikschule Badische Bergstraße findet am Sonntag, 22. Mai, 14 Uhr, statt. Im Anschluss steht ein Rundgang um den Waidsee mit Erläuterungen zu den einzelnen Geräten auf dem Programm.