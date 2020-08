Weinheim. (pol/kaf) Aus einer Wohnung seien Schreie und Schläge zu hören, eine Person randaliere. Das meldeten Zeugen am Mittwochabend der Weinheimer Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen stark betrunkenen 44-jährigen Mann vor. Das teilt die Polizei mit.

In seinem Zustand hatte er bereits einige Möbel zerschlagen. Seine 21-jährige Tochter war aus der Wohnung zu Nachbarn geflohen. Die Aggressionen des 44-Jährigen hätten sich jedoch ausschließlich gegen die Wohnungseinrichtung gerichtet, teilte die Polizei mit.

Als der 44-Jährige festgenommen werden sollte, ging er auf die Beamten los. Unter Zwang und mit Handschellen führten die Polizisten ihn aus der Wohnung und brachten ihn zum Polizeirevier Weinheim.

Beim Transport dorthin wurde der Betrunkene immer aggressiver, sodass er auf dem Revier gleich in der Notarrestzelle untergebracht wurde. Als ihm die Handschellen abgenommen wurden, schlug er sofort auf die Polizeibeamten ein. Die mussten daraufhin zum Pfefferspray greifen, um ihm wieder Handschellen anlegen zu können. Anschließend musste der 44-Jährige zum Spülen der Augen in ein Krankenhaus gebracht werden. Danach kam er in eine Fachklinik, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.