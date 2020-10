Von Günther Grosch

Weinheim. Seit fast 160 Tagen hat der Bauernmarkt seine vorübergehende Heimat auf dem Dürreplatz vor der Weinheim-Galerie gefunden. Schuld daran ist – wie könnte es anders sein – die Corona-Pandemie: Zum einen verboten es die Abstands- und Hygieneregeln den Marktbeschickern quasi von alleine, auf dem stark frequentieren Marktplatz weiter ihren Geschäften nachzugehen; zum anderen haben die Anbieter das Gelände geräumt, damit die dort ansässigen Gastronomen ihre Außenbereiche stärker nutzen können. Um den mobilen Ständen und Verkaufswägen der Erzeuger Stellmöglichkeiten einzuräumen, hatten die Wirte zuvor samstags zwischen 8 und 13 Uhr der Zahl ihrer Tische und Stühle reduziert.

Das taten sie freilich auch aus Eigeninteresse, weil das Frischeangebot auf dem Markt nicht nur Feinschmecker aus der Zweiburgenstadt anzieht, sondern die Menschen vor oder nach dem Einkauf zu einer Tasse Kaffee oder gar einem ausgiebigen Frühstück animierte.

Kunden und Anbieter tragen Mundschutz. Foto: Kreutzer

Wie aber empfinden und bewerten die Marktleute und ihre Kunden den vorübergehenden Umzug auf den Dürreplatz? Die RNZ hat sich am Wochenende dort umgesehen und umgehört.

Mit Blick auf die Kundenfrequenz glaubt Hannelore Schröder, kaum einen Unterschied zwischen "früher und jetzt" auszumachen. "Unsere Stammkunden haben sich mit dem neuen Standort schnell arrangiert und sind uns treu geblieben", sagt Schröder, die seit mehr als 30 Jahren zum lebenden Inventar des Markts gehört und Erzeugnisse von ihrem in Muckensturm gelegenen Obsthof und Weingut anbietet. Daneben ist sie Vorsitzende des Vereins "Weinheimer Bauernmarkt" und weiß deshalb bestens Bescheid darüber, ob und wo ihre Kollegen und Kolleginnen der Schuh drückt.

"Wir sind mit der Situation nicht unzufrieden", nimmt sie ihr positives Fazit vorweg. Und nennt als Standortvorteil des Dürreplatzes gegenüber dem Marktplatz die Tatsache, dass auch Menschen mit Behinderung den Vorplatz der Weinheim-Galerie gut erreichen, wegen der Bushaltestelle "vor der Haustür" und dem Parkhaus des Einkaufszentrums: "Der Fahrstuhl bringt die Menschen mitten ins Geschehen hinein, wo sie sich auch mit Rollstuhl oder Gehhilfe sicherer und bequemer bewegen können als auf dem schrägen und abschüssigen Marktplatz." Als von städtischer Seite aus "gut gelöst" empfindet Schröder darüber hinaus die Zurverfügungstellung der Strom-Anschlüsse.

Was Kunden wie Beschicker vermissen, ist das vom Marktplatz ausgehende Flair. "In diesem Punkt kann der Dürreplatz nicht mithalten", macht die Heddesheimerin Sabine S. aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Anfangs sei sie nur wegen des Marktplatz-Ambiente gekommen, um nach erfolgreichem Einkauf zu verweilen. Doch "nicht zuletzt wegen des variantenreichen Angebots an regionalen Produkten lohnt sich auch der Weg zum Dürreplatz", streckt sie den Daumen in die Höhe. Die Geduld der hier Einkaufenden, deren Freundlichkeit und Höflichkeit sowie den "Fischhändler, der ausgerechnet heute krank geworden ist", weiß Heidi K. aus Viernheim zu schätzen. Vor allem sei "alles viel weitläufiger" und die Einkaufenden hätten in Zeiten von Corona, "in denen Abstand-Halten oberstes Gebot ist", Platz. Als "Plus" bezeichnet sie zudem das Einkaufen an der frischen Luft. "Etwas nüchtern" sei der Dürreplatz indes schon.

... und Obstkisten weisen den Weg. Foto: Kreutzer

Ein "größeres Angebot und mehr Vielfalt an Biogemüse" wünschte sich Angelika W., die trotzdem regelmäßig aus der Nordstadt "wegen der Herkunftsgarantie direkt vom Erzeuger" hierherkommt. "Weniger Spontankäufe durch die Menschen als auf dem Marktplatz" hat Christine S. beobachtet: "Wer zu mir kommt, kommt gezielt", bestätigt auch Suat Zekirov, dessen Stand als Anlaufstation für Liebhaber griechischer Spezialitäten gilt. Ein dickes Lob gilt der Kundschaft, die sich "sehr vernünftig und diszipliniert verhält, ohne Murren ansteht und den Abstand einhält". Auch die Verkäuferinnen aus der "Odenwälder Landbäckerei" freuen sich regelmäßig auf die Gesichter ihrer "Frühstückskunden".

Die vom Marktplatz gewohnte "Spontan- und Laufkundschaft" vermisst Herta Pfrang. Sogar Bustouristen aus Israel und Australien hätten bei ihrem Stadtbummel für sich und ihre Verwandten als Souvenir und Mitbringsel Köstlichkeiten wie selbst eingemachte "Original Weinheim Bio-Marmelade" gekauft. Vielen Menschen sei beim Frühstück in einem der Marktplatz-Cafés oder -Restaurants eingefallen, dass sie "noch Eier, Nüsse, Gemüse, Äpfel oder einen Blumenstrauß mitnehmen könnten", beklagt Pfrang, dass er ein Drittel weniger Einnahmen hat.

Nach derzeitigem Stand bleibt der Dürreplatz aber zumindest bis zum Jahresende Heimat der regionalen Erzeuger. Noch sehr viel wahrscheinlicher erscheint allerdings eine Verlängerung bis weit in das Jahr 2021 hinein.