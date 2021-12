Von Philipp Weber

Weinheim. Die Chancen, sich mit einer Erst-, Zweit- oder Drittimpfung vor dem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung zu schützen, standen schon schlechter. In Weinheim trägt auch eine Aktion zu der verbesserten Impfperspektive bei, die von einer 139 Freiwillige zählenden Ehrenamtsinitiative ausgeht – und die sich nicht zuletzt an Schüler richtet. Die TSG Weinheim, die Praxis PhysioMed Weinheim, die Schulleitungen, der Gesamtelternbeirat und die Stadt Weinheim sind ebenfalls mit im Boot. Nicht zu vergessen: die Mediziner verschiedener Fachrichtungen, die die Impfdosen am Ende verabreichen. Eine der Vorreiterinnen ist die Physiotherapeutin Susanne Wagner.

> Die Impftermine für Jugendliche und Erwachsene (jeweils mit Anmeldung): Interessierte, die mindestens zwölf Jahre alt sind, können bereits am Dienstag, 21. Dezember, von 13 bis 18 Uhr ins Hector-Sport-Centrum kommen. Es spielt keine Rolle, ob es die erste, zweite oder dritte Impfung ist. Die Impfaktion findet in Halle 2 statt. Dort wird auch am Montag, 27., und am Dienstag, 28. Dezember, geimpft. Dann jeweils von 9 bis 18 Uhr. An diesen beiden Tagen dürften besonders viele Jugendliche kommen. Denn diese Termine wurden zuletzt für Jugendliche aus den weiterführenden Schulen kommuniziert, wobei es ein großes Glück ist, dass die Aktion noch in dieser Form zustande kam. Besonders diejenigen, die in diesem Monat zum ersten Mal immunisiert werden, sollten sich den 15. und 16. Januar im Kalender anstreichen. Dann besteht die Möglichkeit, die Zweitimpfung bei der TSG vornehmen zu lassen – und damit Ende Januar als vollständig geimpft zu gelten. Aber auch andere Interessierte sind dann noch willkommen.

Anmeldungen sind erforderlich. Möglich sind diese unter impfen@physiomed-weinheim.de, zudem wird Anfang kommender Woche die Seite www.impfen-weinheim.de freigeschaltet. Dann wird es noch einfacher.

> Der Impftermin für Kinder: Wenn am Mittwoch, 22. Dezember, Fünf- bis Elfjährige geimpft werden – in diesem Fall in den Räumen der Praxis PhysioMed, die ebenfalls im HSC-Gebäude ist –, sind bereits alle Termine vergeben. "Die Impfungen werden von Kinderärzten und Kinderanästhesisten vorgenommen", erklärt Initiatorin Wagner. Für kleinere Kinder habe man erst mal einen Impftag avisiert, um Erfahrungen zu sammeln, bittet die Ehrenamtliche um Verständnis.

> Die unverhoffte Hilfe für die Jugendlichen: Initiatorin Wagner ist erleichtert, dass die Aktion für Jugendliche in den Tagen nach Weihnachten überhaupt stattfinden kann. "Der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl hatte die Idee einer Impfrallye für Schüler ins Spiel gebracht, um Treffen in den Ferien für die Familien sicherer beziehungsweise überhaupt erst möglich zu machen", erinnert sie sich. Die Weinheimer Initiative wollte eine entsprechende Aktion auf den Weg bringen, drohte aber zu scheitern.

Der Knackpunkt: Für die Gruppe der Zwölf- bis 30-Jährigen fehlten Impfdosen von Biontech. Für die grundsätzlich ebenfalls willkommenen über 30-Jährigen seien dagegen von vorneherein Moderna-Dosen da gewesen. Wagner wollte nicht aufgeben. Sie schrieb Brandbriefe, informierte Medien. Und tatsächlich: Ein in mehrere Impfaktionen eingebundener Kinderarzt aus Mannheim meldete sich. Er stellt nun die dringend benötigten 1000 Biontech-Impfdosen bereit.

> Die Ziele der Impfaktion: Neben mehr Sicherheit in den Weihnachtsferien und der Zeit danach spielt eine weitere Thematik eine Rolle. Das berichtet TSG-Geschäftsführer Alexander Erg. Derzeit können Kinder und Jugendliche Sport machen, wenn sie nachweisen, dass sie eine Schule besuchen. Denn mit dem Schulbesuch sind regelmäßige Testungen verbunden. Doch das Land will diese Sonderregelung Ende Januar auslaufen lassen, sodass eine vollständige Impfung auch unter diesem Gesichtspunkt zur sinnvollen Option wird.