Weinheim. (keke) In unserer Ausgabe vom 20./21. März berichteten wir unter der Überschrift "Quo Vadis, Beat-Club?", dass die finanzielle Situation des Kulturvereins hinter dem Club wegen der weiter unklaren Öffnungsperspektive kritisch werden könnte. "Die damals geschilderte Situation ist nun gefährlich nahegerückt", bestätigte Programmchef Rolf Schmidlin.

Eine staatliche Unterstützung wie die angekündigten November- und Dezemberhilfen ist trotz fristgerechter Einreichung durch eine Steuerberaterin immer noch nicht erfolgt. "Das ist wohl ein Zeichen dafür, dass der Beat-Club durchs Raster gefallen ist", wie Schmidlin fast schon resigniert feststellt.

Trotzdem wird eine von ihm angekündigte Hilfe jetzt Wirklichkeit. Das Internet-Radio "Radio DJ Point", das sein Studio in der Nachbargemeinde Birkenau betreibt, unterstützt den Verein in Form einer vierstündigen Sendung. "Am Samstag, 17. April, kommt ein Stream der Rundfunkleute direkt aus dem Veranstaltungskeller des Beat-Clubs in der Villa Titiania", so Schmidlin: "Natürlich coronagerecht ohne Publikum und unter Einhaltung aller Vorschriften".

Sechs Discjockeys sind ab 20 Uhr und bis Mitternacht im Einsatz. Klar ist, dass Programmchef Schmidlin alias "DJ Rockin’ Rolf" den Opener und Eisbrecher spielt. Von ihm gibt es vorwiegend Disco-Hits der 1970er "auf die Ohren". Auf Schmidlin folgt "DJ Don Calvo", der seine Scheiben Salsa und Bacheta tanzen lässt. Gleichfalls dabei sind die DJs "Mark" und "Matz-Up" sowie "Jonas Böhm & Ronnic". Sie "beaten" einen 1980er- und 1990er-Dance-Mix sowie als weitere musikalische Genres im Wechsel Soul und Funk.

Während der Sendung werden jeweils die Bankverbindung und die Kontonummer des Beat-Clubs eingeblendet, auf die Zuhörer Spenden einzahlen können. "Vielleicht schalten sich ja viele Gäste, Beat-Club-Freunde und interessierte Hörer zu", keimt bei Schmidlin das Pflänzchen Hoffnung. "Viele kleine Spenden können zu einer größeren Summe anwachsen, die uns hilft, das Überleben des Beat-Clubs zu sichern."

Info: Samstag, 17. April, von 20 bis 24 Uhr: Benefiz zugunsten des Beat-Clubs Weinheim von Radio DJ Point. Einschalten, zuhören und mitmachen unter www.djpoint.de.